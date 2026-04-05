Efectul scăderii accizei, deja anulat înainte ca măsura Guvernului să intre în vigoare: Prețurile la motorină continuă să crească

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a putut să facă mai mult pentru a atenua creșterile. Sursă colaj foto: Agerpres

Măsurile luate de Guvernul Ilie Bolojan nu țin pasul cu scumpirile la pompă. Prețul motorinei a crescut din nou duminică, cu două zile înainte să se reducă acciza, măsură menită să ofere șoferilor un preț cu 30 de bani mai mic pentru un litru de motorină, potrivit Antena 3 CNN.

Despre această măsură, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a putut să facă mai mult pentru a atenua creșterile și spune că statul nu câștigă din scumpiri pentru că veniturile sunt mai mici decât costurile.

Așa cum arată imaginile din benzinării, duminică, s-a înregistrat o nouă creștere în ceea ce privește prețul motorinei. Mai exact, este vorba despre o creștere cu 20 de bani pe litru. Acest lucru înseamnă practic că, în decurs de doar o zi, șoferii plătesc cu 10 lei mai mult pentru un plin de motorină.

Aceste evoluții vin după ce, vineri, s-a înregistrat o ieftinire, iar marți va intra în vigoare scăderea cu 30 de bani a accizei pe litru de motorină decisă de Guvern. Însă după toate aceste scumpiri nu se va mai simți efectul aceslei scăderi a accizei, care ar fi trebuit să aducă o reducere de 15 lei la un plin de motorină.

Dacă analizăm prețurile, la un mare lanț de benzinării din țară motorina a ajuns la 10,29 de lei pentru un litru, în timp ce la alte stații de alimentare ajunge și la 10,51 lei pentru un litru.

Mai ieftină este în aceste zile motorina premium pentru că, potrivit unor surse, nu s-a vândut pentru că era mai scumpă, iar acum benzinăriile vor să o vândă mai rapid, astfel că este mai ieftină decât motorina standard.

Rămâne de văzut dacă la nivelul Guvernului vor mai fi luate și alte măsuri. În ceea ce privește benzina nu s-a luat nicio măsură până în acest moment. În ceea ce privește motorina, afectată cel mai multe de criza carburanților, singura măsură este aceasta a reducerii accizei cu 30 de bani, la mai bine de o lună de la declanșarea conflictului.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, joi seară, că "am luat decizia ca mâine (n.r. vineri) să promovăm, printr-o ședință de guvern, o reducere, de săptămâna viitoare, a accizei cu 30 de bani, care reprezintă aproximativ 11% din valoarea accizei".

Astfel, motorina se va ieftini cu 30 de bani pe litru. Nu şi benzina, iar Bolojan a explicat, la Europa FM, de ce se întâmplă acest lucru: Peste 75% din consumul României este motorină, atât pentru că are o componentă importantă pe transportul de călători, transportul de mărfuri și tot ce mișcă, în general, și susține economia.