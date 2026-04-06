INS: Masa de Paşte 2026, mai costisitoare: pudra de cacao şi ciocolata, cele mai mari scumpiri. Singurele produse care s-au ieftinit

Produsele tradiţionale pentru masa de Paşte s-au scumpit semnificativ în ultimul an, cele mai mari creşteri de preţ fiind înregistrate la pudra de cacao, ciocolată şi miezul de nucă, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres. Doar ridichile s-au ieftinit, cu 5,51%.

Conform datelor INS, analizate pentru februarie 2026 comparativ cu februarie 2025, pudra de cacao conduce topul scumpirilor, cu un avans de 46,33%, fiind urmată de ciocolată, care s-a scumpit cu 29,02%.

Alte ingrediente de bază pentru preparatele tradiţionale de Paşte au înregistrat creşteri importante de preţ: miezul de nucă (+17,48%) şi cozonacul (+15,66%). Ouăle s-au scumpit cu 14,3%, iar pâinea cu 10,12%.

Alte produse utilizate frecvent în preparatele specifice sărbătorilor au consemnat majorări mai moderate: rahat simplu sau mixt (+9,11%), carne de oaie şi miel (+8,85%), esenţă de rom (+7,68%) şi vin (+6,9%).

Brânzeturile au avut creşteri mai reduse: brânza de vacă (telemea) cu 6,33% şi brânza de oaie (telemea) cu 3,69%. Unele produse proaspete au avut evoluţii temperate sau chiar scăderi de preţ: ceapa verde (+2,78%), salata verde (+1,8%), iar ridichile de lună s-au ieftinit cu 5,51%.

Doar 20% dintre români fac mai multe cumpărături de Paşte

Doar 2 din 10 români declară că fac mai multe cumpărături de Paşte decât în mod obişnuit, în timp ce 68% îşi stabilesc un buget pentru achiziţiile de sezon, iar circa 75% resimt anxietate din cauza grijilor financiare, relevă un studiu al Asociaţiei CFA România, potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare realizat de Asociaţia CFA România.

Potrivit sursei citate, doar 20% dintre români spun că de Paşte sau în vacanţe fac mai multe cumpărături decât de obicei, faţă de 63%, care au acest comportament în perioada sărbătorilor de iarnă, şi 39% - de Black Friday. Principala sursă de stres financiar este creşterea preţurilor, urmată de cheltuielile neprevăzute, siguranţa locului de muncă şi datorii.