Studiu: Doar 20% dintre români fac mai multe cumpărături de Paşte, decât în mod obişnuit. "Oamenii rezistă mai mult tentaţiilor"

Studiu: Doar 20% dintre români fac mai multe cumpărături de Paşte, decât în mod obişnuit. foto: Getty Images.com

Doar 2 din 10 români declară că fac mai multe cumpărături de Paşte decât în mod obişnuit, în timp ce 68% îşi stabilesc un buget pentru achiziţiile de sezon, iar circa 75% resimt anxietate din cauza grijilor financiare, relevă un studiu al Asociaţiei CFA România, potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare realizat de Asociaţia CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, notează Agerpres.

"Odată cu apropierea Paştelui, românii pregătesc listele de cumpărături, fie că este vorba despre cadouri pentru cei dragi, produse alimentare sau pentru casă. Tot acum, oamenii ajung şi să facă achiziţii sub impuls, însă rezistă mai mult în faţa acestei tentaţii comparativ cu sezonul sărbătorilor de iarnă sau cu perioada reducerilor de Black Friday, arată Barometrul Sezoanelor Financiare", susţin autorii studiului.

Potrivit sursei citate, doar 20% dintre români spun că de Paşte sau în vacanţe fac mai multe cumpărături decât de obicei, faţă de 63%, care au acest comportament în perioada sărbătorilor de iarnă, şi 39% - de Black Friday.

"Dacă 68% dintre români stabilesc un buget clar dedicat cumpărăturilor de sezon, aproape la fel de mulţi admit că au depăşit în ultimul an suma alocată acestor ocazii, conform rezultatelor Barometrului Sezoanelor Financiare. În acelaşi timp, cumpărăturile sub impuls sunt o situaţie cu care circa un sfert dintre români se confruntă des sau de fiecare dată în perioadele festive", mai arată datele cercetării.

Cum vor românii să devină independenţi financiar

Astfel, întrebaţi ce ar vrea să înveţe să facă mai bine pentru a se simţi independenţi financiar, peste jumătate dintre respondenţi au spus că şi-ar dori să poată recunoaşte o reducere reală şi să ştie cum să evite cumpărăturile spontane.

Un alt studiu recent atrage atenţia asupra nivelului de stres financiar pe care îl resimt românii. Conform unui sondaj realizat în luna februarie de Reveal Marketing Research, la solicitarea XTB România, aproximativ 75% dintre români afirmă că se confruntă cu anxietate şi simt că starea psihică le este afectată din cauza grijilor referitoare la bani, în timp ce 85% au probleme cu somnul din acelaşi motiv.

Principala sursă de stres financiar este creşterea preţurilor, urmată de cheltuielile neprevăzute, siguranţa locului de muncă şi datorii.

"Scumpirea produselor esenţiale este un factor de stres mai ales pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. Femeile, tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani şi respondenţii din categoria 55+ sunt cei mai îngrijoraţi din cauza cheltuielilor neplanificate. Temerile referitoare la serviciu îi afectează mai ales pe românii din grupa de vârstă 45-55 de ani, iar datoriile sunt o sursă de stres în special pentru persoanele de 35-44 de ani", se mai precizează în document.

În acest context, fixarea unui set de reguli privind cheltuielile poate fi o soluţie eficientă pentru a face faţă impulsului de a cumpăra mai mult decât este necesar, precum şi pentru a evita un factor suplimentar de stres financiar în perioada Paştelui.

Tactici aplicate la cumpărărturi

Definirea unui buget realist, amânarea achiziţiilor tentante care nu apar pe lista de cumpărături, verificarea istoricului preţurilor, monitorizarea în timp real a cheltuielilor şi stabilirea unui fond special pentru situaţii neprevăzute sunt câteva dintre practicile care pot preveni dezechilibrarea bugetului în perioadele de consum intens.

"Deşi mulţi români îşi stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulţi ajung să îl depăşească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creşterea preţurilor până la aşteptările sociale. În cazul Paştelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferenţa nu o face venitul, ci disciplina în planificare şi capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment", a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociaţia CFA România, citată în comunicat.

Studiul a fost derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025 prin metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eşantion de 1.130 de respondenţi din generaţiile Z, Millennials şi X, cu preponderenţă din mediul urban.

Studiul realizat de Reveal Marketing Research s-a desfăşurat în februarie 2026, pe un eşantion de 1.006 respondenţi din România, echilibrat din perspectiva genului şi distribuit la nivelul principalelor categorii de vârstă.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute, şi are misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională. În prezent, Asociaţia CFA România are peste 250 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).