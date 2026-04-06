Soluţia pe care au găsit-o pensionarii ca să facă faţă scumpirilor cauzate de criza carburanţilor. De unde iau bani pentru Paştele 2026

De la un an la altul, Sărbătorile devin din ce în ce mai scumpe. Cheltuielile pentru masa de Paşte vor fi mai mari decât cele din 2025, pentru că preţurile la alimentele de bază au crescut, în medie, cu 10%. Dar la cacao şi cafea sunt creşteri de 26%, iar la ouă, de peste 14%. Pentru mulţi pensionari, masa de Paşte 2026 devine un lux, iar soluţia rămâne împrumutul la Casa se Ajutor Reciproc.

În acelaşi timp, consumul scade constant, semn că tot mai mult români taie din cumpărăturile pe care nu şi le mai permit, Industria avertizează că urmează un nou val de scumpiri după Sărăbători, din cauza crizei combustibililor şi a liberalizării preţului gazelor.

Casa se Ajutor Reciproc (C.A.R).

Experţii estimează noi scumpiri după Paştele 2026

După Paşte, sunt posibile noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii, avertizează preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară - Romalimenta, Aurel Popescu.

"Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie - gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie", a declarat Aurel Popescu.

Preşedintele Romalimenta a criticat lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităţilor, în condiţiile în care alte state au intervenit pentru a limita impactul scumpirilor.

"Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm.

Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât", a subliniat reprezentantul federaţiei din industria alimentară.