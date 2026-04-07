Cât costă masa de Paște din 2026 pentru o familie cu doi copii din România. Economist: Am intrat în „săptămâna patimilor financiare”

Românii au intrat în „săptămâna patimilor financiare”, în care caută cele mai ieftine produse şi promoţii pentru masa de Paşte, sărbătorile din acest an fiind mai austere, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, a declarat, pentru Agerpres, consultantul economic Adrian Negrescu.

„Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români, din perspectiva sărbătorilor de Paşte. Pentru mulţi dintre români, următoarele zile reprezintă o adevărată cursă în căutarea celor mai ieftine produse specifice sărbătorilor, a promoţiilor şi a celor mai bune oferte pe care marile magazine le listează în această perioadă.

Vestea bună este că, în această perioadă, marile magazine au venit cu discount-uri semnificative, nu din tentativa de a-şi asigura un câştig mai mare, ci din tentativa de a face vânzări, în volum în principal, având în vedere scăderea puternică a consumului şi a comerţului din ultimele două-trei luni. Mulţi dintre producătorii de alimente, dar şi retailerii, încearcă astfel să-şi salveze cifra de afaceri, în condiţiile în care nu se poate vorbi de profit, într-o perioadă în care toate costurile operaţionale cresc de la o zi la alta”, a menţionat Negrescu.

Astfel, pentru majoritatea românilor sărbătorile vor fi definite de un calendar de promoţii anunţat de magazine.

Cât costă masa de Paște din 2026 pentru o familie cu doi copii din România

În opinia sa, „masa de Paşte va fi una mai austeră decât în anii trecuţi”.

„Ne aşteptăm ca vânzările în volum să scadă şi să atingă un minim al ultimilor cinci ani, mai ales la produsele specifice sărbătorilor, ca o consecinţă a scăderii semnificative a puterii de cumpărare pentru majoritatea românilor.

O familie cu doi copii are nevoie, probabil, de aceste sărbători, de cel puţin 1.000-1.200 de lei pentru a-şi asigura toate cele necesare, de la carnea de miel şi ouă roşii, la băuturi alcoolice, care s-au scumpit foarte mult.

Ce să mai vorbim de cadourile pentru copii, care sunt din ce în ce mai scumpe? Altfel spus, e un Paşte la suta de grame, un Paşte în care vânzările se fac în special la bucată. Vedeţi inclusiv aceste oferte cu cozonac la felie, disponibile în tot mai multe magazine", susţine consultantul economic.

Potrivit acestuia, multe dintre produsele tradiţionale, precum cozonacul şi carnea de miel, vor fi înlocuite cu alternative mai ieftine, cum ar fi carnea de pui şi produse de patiserie care să înlocuiască tradiţionala pască.

Noi scumpiri după Paște în 2026

Negrescu avertizează că, după Paşte, scumpirea carburanţilor şi majorarea cu aproape 60% a preţului gazelor pentru companii, pe fondul liberalizării pieţei, ar putea împinge inflaţia peste 10% în lunile următoare, la un nivel mult peste media europeană.

„Mi-e teamă că după sărbătorile de Paşte ne aşteaptă un val semnificativ de scumpiri generate de creşterea preţurilor la benzină şi motorină, dar mai ales de scumpirea gazelor, cu aproape 60% pentru companiile din România, în cel mai prost moment cu putinţă.

Liberalizarea pieţei de gaze de la 1 aprilie vine şi pune un strat puternic de inflaţie peste o situaţie şi aşa extrem de dificilă, în care, probabil, rata creşterii preţurilor din România va depăşi 10% în lunile aprilie, mai şi poate chiar şi iunie, un record la nivel european, cu o rată a inflaţiei de patru ori mai mare decât media europeană”, a adăugat specialistul.

„Următoarele luni vor aduce un nou val semnificativ de creşteri de preţuri”

În loc să fie anticipate efectele inflaţioniste ale creşterilor de preţuri la energie şi gaze, autorităţile au lăsat lucrurile să se desfăşoare după un calendar stabilit anterior, care nu a făcut altceva decât să amplifice scumpirile, a adăugat Negrescu.

„La fel s-a întâmplat şi anul trecut, când liberalizarea pieţei de energie a adus o creştere istorică a preţurilor la energia electrică, de aproape 80%, generând un val uriaş de inflaţie, pe care îl resimţim şi astăzi. Mi-e teamă că următoarele luni vor aduce un nou val semnificativ de creşteri de preţuri, care vor eroda şi mai mult puterea de cumpărare, urmând ca veştile mai bune să apară abia în a doua parte a anului, în special din august şi septembrie, când inflaţia s-ar putea tempera spre 6-7%, dar nu sub acest nivel, având în vedere efectele scumpirilor la motorină şi gaze”, a subliniat consultantul economic.

În aceste condiţii, este puţin probabil ca Banca Naţională să reducă dobânda-cheie în această toamnă, de la nivelul actual de 6,5%, consideră acesta.

Prin urmare, ieftinirea creditelor se va amâna, cel mai probabil, pentru primăvara anului viitor, „dacă inflaţia va coborî spre 4-5% şi dacă contextul geopolitic se va stabiliza”.

Un al doilea val de restructurări în economia românească

„Asistăm la un al doilea val de restructurări în economia românească, după cel declanşat de creşterea taxelor din 2025, când, în principal, marile companii şi-au restructurat afacerile şi au renunţat la o parte din personal. În 2026 a venit rândul micilor companii, în special al microîntreprinderilor, multe dintre ele ajungând, din păcate, la final de drum”, a adăugat Negrescu.

Acesta a arătat că există un număr record de insolvenţe în primele două luni ale anului, în creştere cu aproape 30%.

„Din păcate, multe dintre micile afaceri tind să se închidă pe fondul scăderii vânzărilor, al accentuării blocajului financiar şi al creşterii taxelor. O lovitură puternică pentru microîntreprinderi a fost scăderea pragului de eligibilitate la 100.000 de euro cifră de afaceri, dar şi creşterea impozitului pe dividende la 16%, decizii care au forţat mulţi investitori să îşi închidă firmele şi să revină la statutul de persoană fizică autorizată”, a mai spus specialistul Adrian Negrescu.