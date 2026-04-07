Cât costă kg de miel, cozonacul, pasca și ouăle pentru masa de Paște în 2026: Prețurile în Piața Obor din București, în Săptămâna Mare

Pască pentru masa de Paște în 2026, în Piața Obor din București. Sursa foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a arătat, marți, care sunt prețurile la alimentele pentru masa de sărbători în Piața Obor din București, în Săptămâna Mare: Iată cât costă mielul, cozonacul și pasca pentru masa de Paște din 2026.

Românii se pregătesc pentru cele mai scumpe sărbători pascale din ultimii ani. Datele oficiale de la INS confirmă o explozie a prețurilor la aproape toate produsele. Kilogramul de carne de miel, de exemplu, ajunge și la 60 lei, iar pentru ouă și cozonac plătim cu 15% mai mult decât anul trecut.

Câteva produse pentru masa de Paște ne costă undeva la 430 lei anul acesta, cu 50 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Și asta pentru că toate produsele de pe listă s-au scumpit.

Pentru început de desertul care nu lipsește de pe masa de sărbătorile pascale: pasca. Ne costă, la 500g, atenție, 44 lei, cu 2 lei mai scumpă decât anul trecut. Dacă vorbim de cozonac, ei bine, comercianți au venit cu un cozonac în funcție de buget, fie la kilogram, care costă undeva la 80 lei, fie la jumătate de kilogram - acesta este cel mai cumpărat, pentru că este și mai ieftin, undeva la 22 lei.

Dacă vorbim de carne, de fapt acolo sunt cele mai mari creșteri de prețuri, pentru că, de exemplu, în marile magazine, kilogramul de miel a ajuns să se vândă chiar și cu 60 lei. În piețe, ce-i drept, îl găsim mult mai ieftin, undeva pe la 47-48 lei kilogramul de miel. Anul trecut, tot în piețe îl regăseam la 43 lei. Așadar, o scumpire de 5 lei.

Dacă vorbim de ouă, aici, un cofraj cu 20 de ouă anul trecut ne costa 24 lei, anul acesta ne costă 30 lei. Și asta pentru că bucata a ajuns un leu și 50 de bani.