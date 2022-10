Mărturia cutremurătoare a mamei căreia doctorul i-a lăsat copilul să moară: "A fost un şoc total!"

Avem în exclusivitate mărturia mamei care acuză un medic de la Maternitatea Polizu că i-ar fi pus copilul născut prematur într-o pungă şi l-a lăsat să moară.

Sursa foto: Pexels.ro

"Îmi amintesc că am născut-o. Mi s-a spus că am născut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta.

Am fost întrebată ce vreau să fac cu copilul, dacă îl iau acasă sau să îl las să i se facă autopsie. Am spus că vreau să se facă autopsia, să ştiu cauzele.

A fost un şoc total! Oamenii din spital îmi spuneau că a fost o minune de la Dumnezeu. Fiind săptămâna mare a Paștelui m-au făcut să cred că copilul a înviat peste noapte.

"Doctorul nu a vrut să-i dea nicio șansă la viaţă"

Ulterior am aflat că doctorul nu a vrut să-i dea nicio șansă la viaţă. Având o vârstă de gestație de 26 de săptămâni şi mi-a spus că nu are niciun rost să ocupe incubatorul cu ea.

A preferat ca după ce am născut să-l bage într-un sac.

O asistentă cu suflet mare a făcut lucrul acesta. A trecut peste cuvântul doctorului. L-a sunat pe doctor şi i-a spus că fetița trăiește după cele 12 ore.

"Asistenta mi-a botezat fetița. Mi-a spus adevărul"

Asistenta aceea mi-a botezat fetița şi în noaptea botezului mi-a spus tot ce s-a întâmplat. A spus că ea nu poate să stea cu minciuna asta", a spus mama

"În momentul când am aflat am trecut de la nebunie la extaz.", a spus şi tatăl.

Întrebată de ce a făcut plângere tocmai acum, când fetița are 3 ani, femeia a spus:

"Nu am putut. Am avut o depresie şi cred că o mai am. A trebuit să mă focusez pe ea, pe creşterea ei, pe controalele ei", a mai spus mama copilului.

Potrivit avocatului Cuculis, medicul din cadrul Spitalului Polizu, care activează și la alte spitale, este acuzat că lăsa copiii prematuri să moară sau chiar "îi omora el" pentru a "nu mai ocupa un loc în incubator".

"Eu am reușit să documentez acest caz, însă reiese din declarațiile date de martori că Polizu, prin acest "Dr. Robe", era un abator de copii prematuri, aruncați la propriu în coșul de gunoi, până mureau", spune avocatul.

Procurorii îl acuză pe medic că, în urmă cu trei ani, a refuzat în mod nejustificat să acorde îngrijiri medicale unei fetițe născute prematur, timp de 12 ore deși personalul medical cu care a intrat în contact i-a semnalat că bebelușul prezenta semne vitale, se arată în comunicatul Parchetului.