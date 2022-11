Batjocură pentru un bolnav cu cancer într-o secţie de poliţie din Sighişoara

Un bărbat din Sighişoara a fost reţinut abuziv de poliţie şi aproape 24 de ore nu a beneficiat de asistenţă medicală. Operat de cancer la colon, bărbatului nu i s-a permis în arest să intre în posesia unor dispozitive medicale. Mai mult, a fost târât într-un dosar penal 8 luni, deşi în anchetă nu a existat niciun temei, nicio probă.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Pentru că a fost reţinut abuziv de poliţie şi aproape 24 de ore nu a beneficiat de asistenţă medicală, bărbatul nu a putut să bea apă şi să mănânce. A fost la un pas de a fi arestat, pentru că şi-ar fi schingiut câinele. A fost târât într-un dosar penal 8 luni, deşi în anchetă nu a existat niciun temei, nicio probă.

Într-un final, dosarul a fost clasat. Iar acum, Tribunalul Mureş i-a dat dreptate şi a obligat Ministerul de Finanțe să-i plătească daune pentru cele suferite.

"Am dat în judecată statul român prin ministerul de Finanțe. Nu pot să dau în judecată nici pe polițiști, nici procurorul, ca aș fi vrut să-i dau în judecată fiindcă sunt de vină. Au făcut niște erori. Consider că le au făcut voit", spune Mircea Ţarălungă.

Şi a câștigat. Judecătorul de la Tribunalul Mureş a scris în motivare că a fost privat în mod nedrept de libertate şi a obligat Ministerul de Finanțe să-i dea 20.000 de lei, prejudiciu moral.

"S-a considerat că, situația analizată reprezintă un caz de privare nedreaptă de libertate, ipoteză în care dreptul la despăgubiri al persoanei nu poate fi anihilat", se arată în motivarea Tribunalului Mureş.

Totul a început pe 29 iulie 2020, când s-a dus să-şi recupereze câinele de la câţiva pași de casă.

"Oscar este un ciobănesc de Asia Centrală, un animal deosebit care are între 80 şi 90 de kg. A refuzat efectiv să urce. În braţe nu-l puteam lua. Singura soluţie pe care am găsit-o atunci a fost să-l leg de maşină. L-am legat şi am plecat spre casă. S-a format o coloană în spatele meu", a povestit Mircea Ţarălungă.

Cu 5 kilometri pe oră, pe DN14, drumul care leagă Sighişoara de Sibiu, bărbatul a luat o curbă foarte strânsă, iar câinele nu a mai urmărit maşina.

S-a împiedicat de o bordură. Am sesizat că nu-l mai văd în oglindă şi am oprit maşina. Un şofer a sunat la 112 şi a reclamat că bărbatul târăşte câinele cu automobilul. Apare un echipaj de poliţie cu girofar, în viteză.

Bărbatul şi câinele erau deja pe proprietatea stăpânului. După două vorbe, oamenii legii au plecat.

"Pe la 21:00 apare un alt echipaj de poliţie. Vine un polițist zâmbind care zice că colegul lui nu știe să facă procese verbale. Zic nicio problemă, faceți-vă datoria. Şi de-aici au început 8 luni de coșmar.

Deci alt echipaj de poliție face un proces verbal pe care polițistul respectiv normal că nu l-a semnat, că era în numele primului echipaj. Nu-l semnează că probabil în ideea ca colegul lui îl va semna.

Deci prima dovadă care este la dosar este un proces verbal fals, făcut de o persoană în numele altei persoane și nesemnat de niciunul dintre ei. Adică un act nul. Una dintre probele esenţiale în baza căreia am şi fost reţinut.

La ora 23:15 mă trezesc cu un alt echipaj de poliţie. Au făcut și un proces verbal cu mențiunea câinele nu prezintă urme de maltratare, de răni, se comporta frumos cu proprietarul", mai spune bărbatul

Rugat de poliţişti să meargă cu ei, Mircea Ţarălungă a acceptat şi a ajuns în camera de anchetă a Poliţiei Sighişoara.

"Am fost surprins de rapiditatea şi viteza cu care s-au mișcat Poliţia Română. Am zis că nu mai sunt violuri, furturi dacă pun atâtea echipaje să se ocupe de problema asta", a mai spus bărbatul.

Şi l-au reţinut. Acuzația: schingiuirea animalelor

"Zic voi nu sunteți normali. Ce-i cu voi? V-aţi îmbolnăvit? Ce argumente? Ce probe? Pentru ce? S-a tot codit, transpira, păi mă obligă procurorul. I-am spus şi agentului de poliţie că am niște probleme medicale care necesită niște dispozitive medicale pe care le am acasă și dacă chiar mă reține trebuie să intru în posesia lor. Dar din moment ce au scris ordonanța nu poți să intri în posesia lor.



În 2010 am fost descoperit cu cancer de colon. Am suferit o intervenție chirurgicală și am suferit amputație de rect. Imaginați-vă că faci pe tine. Ce umilitor...", a mai spus Mircea Ţarălungă.

Dimineaţă l-au dus cu duba la arestul de la Târgu Mureş. Înainte de încarcerare a făcut vizita medicală.

"M-au dus într-un garaj. Acolo m-a consultat medicul. Mi-am dat tricoul jos. I-am spus că am o problemă medicală. Şi aveți dispozitive? Zic nu. Pai și ce facem? Pai zic nu, că voi trebuie să știți. Că la Sighișoara procurorul o spus că sunteți în măsură să asigurați tot ce este necesar. N-am mâncat până am ajuns acasă.



Se putea întâmpla orice. Practic, nu mai există control natural asupra tranzitului. În situații de stres nu știi cum reacționează corpul şi am refuzat efectiv mâncare şi apă", a mai spus bărbatul.

Omul a scăpat de măsura preventivă, dar vreme de 8 luni a rămas atârnat într-un dosar penal în care era deja inculpat. A făcut un memoriu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, iar după cinci zile a primit decizia de clasare, pe motiv că fapta nu a avut un impact atât de mare în societate încât să fie pedepsit. Prin decizie de judecător însă, decizia procurorului a fost desființată, iar dosarul a fost într-un final clasat pe 19 mai, cu un alt motiv.

"Instanta a decis că nu există fapta. Aceeași chestie a spus-o și medicul specialist, câinele trăiește în condiții mai bune decât specifica legea", a mai spus Mircea Țarălungă.

A făcut plângeri la IPJ Mureş şi la Poliţia Română, arătând că a fost reţinut ilegal, că poliţiştii i-au intrat pe proprietate încălcând legea, că a fost privat de asistenţă medicală, că nu a putut să bea şi să mănânce în perioada reținerii, că procesele verbale în baza cărora fusese reţinut nici măcar nu erau semnate de poliţişti.

Că, deşi medicul veterinar constatase că animalul nu suferise nicio vătămare, procurorul a considerat că Oscar era afectat psihic. S-au acoperit unii pe alţii, doar ca să nu recunoască nimeni că a fost supus unui tratament inuman şi degradant.

"N-am putut să înțeleg şi nu înțeleg nici acum de ce nu am avut acces la tratament. Nu înțeleg!

A făcut sesizare şi la Inspecția Judiciară, la care şi acum aşteaptă un răspuns.

"Zici aşa că duci o viaţă de câine. Păi, câinele meu e boier pe lângă ce mi-au făcut ăștia", a mai spus bărbatul.