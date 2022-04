Detaliul extrem de important din plecarea Elenei Udrea din România. Ce dezvăluie mașina cu care a încercat să fugă | Oana Zamfir: ”Oamenii aceștia au mers cu banii la saltea”

Informațiile au fost dezvăluite în cadrul emisiunii Exces de putere de Oana Zamfir:

„Inițial, au încercat să folosească doi oameni paravan. Alexandrov nu s-a implicat direct în această firmă, care avea o țintă - complexul de lux de la Cluj Transilvania Smart City.

În aprilie 2020 apar două personaje, Gheorghe și Mariana Livia Petrovan, soț și soție. Petrovan este și numele soției finului Elenei Udrea, Adrian Gurzău. Gheorghe Petrovan și Mariana Petrovan sunt părinții Ceciliei Petrovan. Înainte de a intra în afacerea cu imobiliare au deținut o firmă de panificație.

Adrian Gurzău și-a folosit socrii drept paravan în această afacere. La doar câteva luni distanță intră și Adrian Alexandrov în societate.

Jurnaliștii de la Cluj au dezvăluit că din ianuarie Adrian Gurzău este administratorul firmei Transilvania Smart Management SRL în care REALTOPFARMA este acționarul numărul unu.

Adrian Gurzău este acum interpusul Elenei Udrea. În urmă cu o săptămână Elena Udrea se afla în Dubai, una dintre destinațiile suspectate a fi ținta ei pentru fuga din țară. Elena Udrea a avut mai multe deplasări în această perioadă atâtîn Emiratele Arabe Unite, cât și în Italia și Grecia. Sursele Antena 3, cu rol important în statul român și în instituțiile care au verificat situația Elenei Udrea, spun că nu doar ea și nu doar Alexandrov, cât și membri ai familiei sale. Ceea ce pe mine mă duce cu gândul că nu mama Elenei Udrea a făcut aceste călătorii, ci posibil chiar Adrian Gurzău.

După momentul în care a fugit în Costa Rica era sub control judiciar și a cerut învoire DNA-ului sub pretextul unei deplasări în Grecia pentru motive medicale, care țineau de sarcina pe care dorea să o aibă. A obținut această învoire pentru perioada 20 iulie - 7 august, dar nu pleacă la Atena. Pe 20 iulie intră în Bulgaria prin Giurgiu și se întoarce în aceeași zi. Pleacă abia pe 4 august și încalcă învoirea DNA-ului și se întoarce pe 10 în loc de 7. Înainte însă de a fugi în Costa Rica în ianuarie 2018, ultima deplasare pe care o face în vara lui 2017 după o serie de zboruri dubioase cu Alexandrov, dar separați, ea pleca prin Istanbul, ea prin Atena, ea prin Munchen, el prin Frankurt și așa mai departe, este tot în Bulgaria, tot prin Giurgiu, Ruse și se întoarce în aceeași zi. Noi am suspectat că este vorba de cărăușie.

Oamenii aceștia au mers cu banii la saltea. Cocoș a făcut plăți de 8 milioane de euro cu mapa, Băsescu a procedat așa, s-a vorbit chiar de bani îngropați.”

