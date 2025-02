Care este secretul după care celebrul John Maxwell își trăiește fiecare zi

John Maxwell este unul dintre cei mai influenți experți în leadership. Foto: Facebook / Maxwell Leadership Romania

Într-o lume ostilă și neprietenoasă, John Maxwell, unul dintre cei mai influenți experți în leadership, își începe discursurile cu o frază simplă, dar profundă: „Bună, numele meu este John și sunt prietenul tău.” De ce face asta? Răspunsul său, oferit în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, ne dezvăluie filosofia sa de viață.

„Pentru că numele meu este John și chiar sunt prietenul lor. De fiecare dată când încep să vorbesc, încerc să creez o conexiune cu oamenii. Un bun comunicator găsește rapid un teren comun. Nu vreau să fiu deasupra oamenilor, nu vreau ca ei să mă privească de jos. Vreau să știe că îmi pasă de ei, că îi apreciez și că sunt acolo pentru a-i ajuta. Această introducere simplă ajută la spargerea gheții și îi face să se simtă confortabil cu mine. Iar dacă se simt confortabil, atunci voi putea comunica eficient cu ei”, explică John Maxwell.

Principiul fundamental după care își trăiește viața

John Maxwell oferă sfaturi liderilor din întreaga lume – de la președinți la oameni de afaceri de top. Însă atunci când vine vorba de propria sa viață, el își ghidează fiecare zi după o învățătură primită de la tatăl său, în momentul în care și-a finalizat studiile universitare.

„Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată a venit de la tatăl meu, atunci când am absolvit facultatea. Am luat cina împreună și l-am întrebat: ce sfat ai pentru mine acum, când îmi încep viața și cariera? Iar el mi-a spus trei lucruri: ‘John, în fiecare zi, apreciază oamenii, crede în oameni și iubește-i necondiționat’. Asta am făcut. Aveam 22 de ani atunci, iar de 55 de ani trăiesc după acest principiu.

Dacă îi privești pe oameni cu cele mai bune intenții, ei vor răspunde mult mai pozitiv. Când scriu o carte, apreciez oamenii, cred în ei și îi iubesc necondiționat. Când vorbesc, fac același lucru. Ceea ce oferim este ceea ce vom primi”, a mai explicat John Maxwell în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Prin această filosofie simplă, dar profundă, John Maxwell nu doar că a devenit unul dintre cei mai respectați experți în leadership, ci a reușit să schimbe viețile a milioane de oameni din întreaga lume.