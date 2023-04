Anamaria Prodan sare în apărarea fraţilor Tate: "Trebuie demonstrat. Nu poţi să arestezi un om şi apoi să cauţi probe"

Anamaria Prodan a explicat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, de ce a sărit în ajutorul fraţilor Tate şi ce legătură are cu ei.

Sursa foto: Instagram / anamariaprodan | Hepta

Anamaria Prodan a declarat că este împotriva unor astfel de anchete în care oamenii sunt aresaţi de autorităţile care abia apoi caută probe pentru a demonstra vinovăţia.

"Noi trebuie să respectăm legea. Nu contează despre cine este vorba, nu contează ce persoană este închisă. Prezumţia de nevinovăţie trebuie să primeze. Nu i-am văzut în viaţa mea pe fraţii Tate, nu ne cunoaştem, nu am vorbit vreodată, nu am fost nici măcar în aceeaşi încăpere. Când toată lumea mă judeca de ce fac aşa ceva, eu am spus că eu fac asta pentru că sunt un om drept şi pledez întotdeauna pentru dreptate.

Contează ca noi să fim drepţi, să nu ne facem de râs, fiind vorba de cetăţeni străini. Trebuie să arătăm lumii că suntem un popor înţelept, că avem capacitatea întâi de a strânge probe şi apoi de a aresta pe cineva. Iei un om, îl ţii în puşcărie, statul plăteşte, cine plăteşte, de fapt, pentru aceşti oameni? Că trebuie ţinuţi în condiţii umane. Tot noi, cei în libertate. Taxe, impozite, toate se duc unde? Pentru ce? Pentru ce să ţin în puşcăriile pline?

De ce nu luăm ceva pozitiv din străinătate? De ce nu judecăm? De ce nu punem oamenii care sunt prinşi că au delapidat sau au făcut ceva, să achite întâi prejudiciul. De ce îi închidem? De ce distrugem toate business-urile? Dacă putem face rău, noi facem rău fără să clipim. L-ai prins că a furat? Întâi, să dea de trei ori, de zece ori prejudiciul şi pe urmă să vezi că a doua oară nu mai bagă mâna să fure", a explicat Anamaria Prodan.

Totodată, Anamaria Prodan a mai spus că arestări de acest gen reprezintă "o mare nenorocire pentru familie".

"Ştiu doar că sunt doi fraţi, am văzut câteva din postările lor, mi-au apărut pe TikTok, am văzut că încurajează tinerii să facă ceva cu viaţa lor, mai mult nu am văzut. Toate acuzaţiile, nu contează că sunt pentru ei sau pentru altcineva, trebuie demonstrate. Absolut toate aceste acuzaţii. Cine face nenorociri, trebuie să plătească. Aşa este de când lumea şi pământul. Dar înainte de asta trebuie dovedit clar. Cel mai urât este să dai în mass-media cum îi iei din casă, cu scandal, cu circ, cu Poliţie, cum s-a întâmplat şi la Piţurcă. Este o mare nenorocire pentru familie, rămâne pe retină şi în creierul copiilor, care îşi văd fraţii, părinţii arestaţi, luaţi din casă ca pe ultimii criminali, după care îi trimite acasă în arest la domiciliu şi continuăm să căutăm probe. Asta nu este ok, nu este normal.

Nu ştiu ce au zis ei despre femei, am văzut doar chestii motivaţionale pentru oameni, dar probabil că viaţa îţi predă, sau Dumnezeu îţi dă anumite lecţii în viaţă ca să nu mai greşeşti", a mai precizat Anamaria Prodan.