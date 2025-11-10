Carmen Brumă lansează ghidul „Părinți și copii vs. kilograme”

Cartea sintetizează informații esențiale din surse internaționale oficiale și oferă o structură clară pentru familiile care se confruntă cu această problemă. Foto: Antena 3 CNN

Carmen Brumă a prezentat, în emisiunea News Magazine, un proiect pe care îl consideră „o mână întinsă” pentru părinții care nu știu cum să își sprijine copiii în lupta cu kilogramele în plus. Noul său ghid, „Părinți și copii vs. kilograme”, sintetizează informații esențiale din surse internaționale oficiale și oferă o structură clară pentru familiile care se confruntă cu această problemă tot mai frecventă. Experiența personală a ei – care a trecut printr-o luptă similară în adolescență – este nucleul emoțional al proiectului.

„Am venit cu proiecte noi. Părinți și copii vs. kilograme este un ghid care conține informații concrete, de bază, din surse oficiale, utile pentru orice părinte care nu știe cum să înceapă, de unde să înceapă și ce să mai pună în farfurie copilului, mai ales atunci când acesta are kilograme în plus sau când are tendință de îngrășare”, a explicat Carmen Brumă.

Ea a precizat că a sintetizat recomandările celor mai importante instituții internaționale – Organizația Mondială a Sănătății, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Academia Americană de Pediatrie și altele – într-un limbaj accesibil și ușor de aplicat în viața de zi cu zi. „Am făcut un soi de hartă care să îi ajute pe cei care au copii cu probleme cu kilogramele în plus. Acest ghid e o mână întinsă, nu e un deget acuzator, pentru că părinții, care sunt oricum dezorientați și îngrijorați, au nevoie, așa cum spuneam, de o hartă în loc de vină.”

Ghidul, disponibil pe site-ul carmen-brumă.ro, conține informații despre structura farfuriei ideale, cantitățile recomandate pentru copii, organizarea meselor, sugestii de meniu, principii de hidratare, somn și mișcare – toate prezentate într-un mod prietenos. „Este foarte important să planifici și să faci echipă cu copilul. Acestea sunt cuvintele-cheie”, a adăugat Carmen Brumă.

Un alt mesaj esențial al ei este că schimbarea trebuie să fie un efort comun. „E important ca părintele să înțeleagă că trebuie să facă echipă cu copilul și toți cei care îngrijesc copilul trebuie să facă echipă, inclusiv bunicii, pentru că altfel nu se poate. Nu copilul are o problemă, nu-l marginalizăm, nu îi spunem cuvinte jignitoare, nu îi spunem de 100 de ori pe zi că este gras, ci încercăm ca toată familia să aibă același program de mese și de mișcare, astfel încât să facem pași mici în direcția unei sănătăți mai bune.”

88 kilograme la 16 ani

Carmen Brumă a povestit și cum propria sa experiență din adolescență a motivat-o să creeze ghidul: „Eu am trecut prin asta când eram adolescentă. Acest ghid se adresează tronsonului de vârstă 6-16 ani. Eu am trecut prin asta exact la vârsta asta, o vârstă de 15 ani, și știu cum se simte și cum se trăiește. Și cumva, ghidul ăsta este și felul meu de a da înapoi universului, oamenilor care m-au ținut de mână, mie, cea de 16 ani, care credea că e sfârșitul lumii pentru că avea 88 kg și nu știa încotro să o apuce.”

Ea a subliniat că scopul nu este atingerea perfecțiunii, ci formarea unor obiceiuri sustenabile, adaptate vieții reale a familiilor de azi. „Niciun copil n-o să mănânce ideal, n-o să mănânce perfect, fără greșeală, dar e important să ne creăm un ritm sănătos și sustenabil pentru o familie care trăiește în lumea asta reală, care are zile aglomerate, program de școală, copii cu emoții, nu doar cu pofte, bunici care își exprimă dragostea și cu prăjituri, părinți obosiți și stresați, care n-au tot timpul vreme să gătească și mai comandă și o pizza pe fugă.”

Un capitol important din ghid explică diferența dintre foamea fizică și foamea emoțională – noțiune pe care Carmen Brumă spune că orice copil o poate înțelege. „Da, acesta este unul dintre pașii importanți, să explici copilului și să conștientizezi și tu că este o diferență între foamea fizică și foamea emoțională. Foamea fizică e atunci când corpul îți cere combustibil și se simte fizic: ghiorăială, slăbiciune, nervozitate, ușoară amețeală. Și atunci este cazul să mâncăm. Foamea emoțională vine din cap, nu se simte în stomac și apare brusc.”

Ea a punctat că foamea reală nu este selectivă: „Când ți-e foame pe bune, ai mânca orice, nu ești pretențios. Atunci când foamea este emoțională, automat e vorba de un aliment nesănătos. N-am auzit pe nimeni zicând ‘aș mânca niște pătrunjel’.”

„E bine ca cel mic să conștientizeze când îi este foame pe bune și când mănâncă pentru că este supărat, trist și folosește mâncarea ca pe un fel de pansament gastric, ca un fel de pansament emoțional”, a concluzionat Carmen Brumă.