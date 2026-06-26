O platformă uriaşă care cântăreşte 7.500 de tone şi susţine proiectul Neptun Deep se îndreaptă spre apele românești ale Mării Negre

Platformă de extragere a gazului din Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep este deja în deplasare spre apele românești ale Mării Negre. Aceasta a fost fabricată la șantierul naval Saipem, gigantul italian în domeniul ingineriei, forajului și serviciilor de construcții.

Neptun Deep este cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din UE. Structura cântărește aproximativ 7.500 de tone și se numără printre cele mai mari construite vreodată la șantierul naval Arbatax din Sardinia.

Cu o înălțime de aproximativ 135 de metri și o bază care măsoară aproximativ 50 pe 50 de metri, a fost construită în poziție orizontală și transportată în aceeași poziție, scrie Offshore Energy.

Odată ce instalația de suport va ajunge în Marea Neagră, aceasta va fi ridicată de nava-macara Saipem 7000, apoi instalată pe fundul mării și fixată cu opt piloni de oțel cu un diametru de 2,5 metri.

Proiectul de producție de gaze Neptun Deep este implementat în comun de OMV Petrom, o filială a companiei austriece OMV în România, și Romgaz. Investiția totală este estimată la 4 miliarde de euro, prima producție de gaze fiind așteptată în 2027.

Ce include proiectul Neptun Deep

Proiectul include o platformă de producție offshore, trei sisteme submarine, zece sonde de producție – dintre care patru au fost deja forate în blocul Pelican Sud și șase în curs de forare în blocul Domino – precum și o stație de măsurare și control al gazelor onshore în Tuzla.

În plus, urmează să fie instalate o conductă de gaze de 30 de inci cu o lungime de aproximativ 160 de kilometri și un cablu de fibră optică aferent de la platforma offshore până la coasta românească, inclusiv săparea unui microtunel pentru debarcare.

Partea superioară a platformei, care va proveni de la șantierul naval din Karimun, Indonezia, va fi instalată pe structura de susținere fabricată la Arbatax în Sardinia.

Compania Saipem a comentat: „Proiectul confirmă nivelul ridicat de profesionalism, cunoștințe tehnice și capacități operaționale din regiune, ceea ce îi permite să concureze pe cele mai avansate piețe din punct de vedere tehnologic".