Premieră în România: Summit internaţional pentru dezvoltarea oraşelor viitorului, la Iaşi.

Iaşiul a devenit, zilele acestea, capitala ideilor pentru oraşe mai verzi şi mai prietenoase cu mediul. Zeci de arhitecți și urbaniști de renume mondial au prezentat ultimele tendinţe la Summitul Oraşelor din România, o iniţiativă de impact naţional a unei companii de dezvoltare urbană. Organizatorii spun că miza este conectarea orașelor la cele mai noi tendințe internaționale și transformarea ideilor în proiecte reale, care să îmbunătățească viața urbană.

Evenimentul TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action - a adus la Palatul Culturii din Iași o comunitate diversă de profesioniști și lideri de opinie, de la arhitecți și urbaniști de renume internațional până la reprezentanți ai instituțiilor finanțatoare, ai administrației, mediului universitar, antreprenorial și cultural.

Invitatul principal, Charles Montgomery, autorul volumului Orașul Fericit, aflat pentru prima dată în România, a vorbit despre felul în care designul urban modelează starea de bine a locuitorilor. În intervenția sa, acesta a evidențiat direcții și principii concrete care pot inspira dezvoltarea orașelor românești într-un mod mai prietenos, sustenabil și orientat spre oameni.

"Cea mai mare provocare a României când vine vorba despre oraşe mai fericite este revenirea după dominaţia automobilelor. Aţi dat oraşele voastre unei tehnologii şi e timpul să începeţi să faceţi oraşe pentru oameni, nu doar pentru maşini.

Să construiţi infrastructură mai bună pentru mersul pe jos, pentru biciclete, şi bineînţeles sisteme de transport mai fiabile, România a fost depăşită de alte ţări şi e timpul să le ajungeţi din urmă", a declarat Charles Montgomery, autorul volumului Orașul Fericit.

Proiecte care redesenează orașele viitorului transformă vizibil de câţiva ani zone importante urbane de la noi din ţară, însă mai e de lucru.

"Aici, în Iași, este în primul rând lucratul foarte aproape cu istoricii, cu urbaniștii, astfel încât să înțelegem istoria locului și de a încerca să le implementăm. Asta e pentru noi, e un element important pentru sustenabilitatea viitorului acestei acestei zone centrale.

De asemenea, când vine vorba de partea construită, încercăm să păstrăm cât mai mult din clădirile existente, din structura existentă, din elementele constructive, astfel încât să nu trebuiască să rereconfim atât de rapid. Mall-ul actual, fiind terminat acum cam 12 ani, nu-și avea rostul să să fie complet reremodelat. Alte elemente sunt sigur introducerea mai multor elemente de peisagistică a copaci, zone verzi", a afirmat Maximilian Zielinski, Senior Partner Foster.

"Suntem aici pentru a purta o conversație simplă cum putem să facem orașele mai prietenoase, mai calde, mai verzi și, pe scurt, un loc mai bin bun pentru a-ți construi o viață bun.

De 25 de ani de când grupul Iulius dezvoltă, credința noastră nu s-a schimbat, respectiv locuri care erau ale nimănui trebuie să redevină ale tuturor. La Iași am văzut cum un parc abandonat are de venit, un district de afaceri și un spațiu pentru comunitate.

La Cluj, relocarea unei fabrici va însemna o nouă zonă activă pentru întregul oraș, iar la Constanța, acum, prin regenerare a zonei Oil Terminal, ne propunem să redăm o nouă parte a orașului din punct de vedere urbanistic", a spus şi Raluca Munteanu, director de dezvoltare companii imobiliare.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este partener strategic al Summitului Orașelor din România, organizat de o companie de dezvoltare urbană.