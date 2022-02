Prof. dr. Vlad Ciurea despre misterele creierului şi mustrările de conştiinţă: ”Elementul esențial pentru creierul uman este cunoașterea"

„Fiecare moleculă, fiecare celulă, fiecare mișcare a creierului este fantastică. Este întradevăr plin de necunoscute, ca Gioconda şi este un organ misterios", spune neurochirurgul Alexandru-Vlad Ciurea, doctor în științe medicale şi profesor universitar, care apoi ne-a condus spre universul microscopic al creierului, acolo unde regăsim conştiinţa - cheia minţii umane.

„Conştiinţa înseamnă reflectarea în creierul uman a întregii lumi exterioare în care noi suntem prezenţi şi ne putem desfășura întreaga activitate.

Aceasta are un element genetic pe care l-a moștenit prin ADN, prin spiralele lui, şi un element pe care îl primim prin toate simțurile noastre, din afară. Facem această integrare în această bijuterie (n.r creier) şi ne aflăm în mijlocul acestui mister.

Pe baza acestei conștiințe putem să mergem, să vorbim, să ne iubim, să ne sărutăm, să ne îmbrățișăm, să parlamentăm şi să ne integram în lume.

„Conştiinţa este cheia minţii"

Şi asta se bazează pe acele celule nobile pe care ni le-a dat Dumnezeu, incredibil de multe, 100 de miliarde de celule nobile numite neuroni. Sunt ca o coroană pe care o avem noi în cap şi care reglează totul.

Ca la un arbore este partea de sus, partea de mijloc şi trunchiul. Trunchiul cerebral, acolo unde este centrul vieţii, este cel mai vechi. La partea de mijloc, noi spunem că este viaţa, este partea viscerală, toate organele interne şi partea de sus prin care noi gândim şi vorbim.

„Elementul esențial pentru creierul uman este cunoașterea"

S-a constatat că pe o secundă facem 10.000 de procesări cerebrale. Este o viteză formidabilă. Reușim asta prin exerciţiu, socializare şi integrare pentru că pune creierul în mișcare. Einstein a şi zis elementul esențial pentru a dezvolta creierul uman este cunoașterea, adică să fii în continuu curios.

Ce e la televizor, ce îmi place? Să fii curios, nu să stai să primești totul cu lingurița de-a gata, pentru că creierul primește informaţii.

De exemplu, dacă primesc o înformaţie, o întrebare, s-a dus în creierul meu de partea stângă, eu fiind dreptaci. Într-o anumită porțiune a fost integrată şi prelucrată, deci recepționată.

În clipa aceasta creierul din dreapta, care este creativ la mine, începe să funcționeze ca să găsim răspunsul pe baza altor amintiri, altor paradigme, altor elemente esenţiale, alte fraze.

Şi atunci răspunsul se prelucrează şi pleacă tot în emisfera stângă într-o parte anterioară de unde pleacă efector. Aceasta se produce cu o viteză formidabilă.

Cu cât omul este mai deștept, şi avem genii marcați prin acest IQ, are mai multe legături între celulele nervoase, legături care se fac prin nişte substanțe numite neurotransmițători.

Efectele bolilor asupra creierului

În clipa în care, din nefericire, apare vreo boală, cum a fost acest virus, se rupe ceva în transmisie, neurotransmisia nu mai funcționează. De aceea apar acele mișcări involuntare la Parkinson, de aceea apar dificultățile în vorbire în encefalite, inflamațiile creierului, de aceea apar şi în formele de Alzheimer, formele de uitare pentru că nu se mai face recepția bună.

Nu se mai ştiu elementele stocate în interiorul creierului care trebuie să iasă la suprafață. Noi suntem pe acest pământ o minune. Creierul nostru este o minune, iar răspunsul este foarte simplu să avem grijă de el.

Conștiința este elementul suprem pe care îl avem. Se împarte în definiție psihologică, filozofică, medicală, morală şi conștiința de clasă.

În afară de centrii nervoși din baza creierului, în afară de această cupolă plină de celule, există o rețea în mijlocul trunchiului cerebral. Este un sistem reticulat activator ascendent care ne trezește ne pune în funcţiune şi dă drumul la toată activitatea.

Cum definim mustrarea de conștiința şi ce putem face pentru a atenua efectele sale negative

Noi, în această viaţă am făcut lucruri şi după un timp, în altă situaţie şi cu o altă minte, în altă epocă, am spus am greșit şi e bine să recunoaștem. Şi atunci am mustrare de conștiință.

Şi eu ca doctor am mustrări de conștiință. În străfundul conștiinței mele în acei nuclei am păstrat pacientul cutare la care nu am putut să fac orice sau nu m-a ajutat Dumnezeu, sau nu am avut mintea necesară.

Aceste mustrări au efecte. Dacă ții minte aceste lucruri, ţine un bilanț dimineața şi seara şi spune-ți să nu mai faci acele lucruri.

De exemplu, să te porţi agresiv sau să nu faci tot ce știi. Încearcă să faci cât mai mult bine pentru că acesta este scopul în viaţă şi mai ales în medicină", a spus prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea în emisiunea Voi cu Voicu de la Antena 3.