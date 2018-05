Concursul internațional George Enescu lansează proiectul "Ce auzim când ascultăm muzică?”

Concursul internațional “George Enescu” lansează astăzi proiectul “Ce auzim când ascultăm muzică?”. Acesta își propune să descifreze într-un format destins, actual și interactiv câteva elemente din arta interpretării muzicii, în pregătirea întâlnirii cu cei 270 de tineri muzicieni, din 39 țări, care au trecut de etapa de preselecție în cadrul Concursului „George Enescu” 2018 și care își vor demonstra talentul pe scenă, la București, în perioada 1-23 septembrie a acestui an.

Programul implică ateliere-spectacol dedicate tinerilor și o serie de 18 video-episoade despre interpretarea muzicală și impactul acesteia asupra ascultătorului. Se va dezvolta, totodată, și o aplicație care va permite melomanilor interesați de evoluția artiștilor înscriși în Concursul George Enescu să își verifice opiniile în comparație cu cele ale juriului, la finalul etapelor concursului, în luna septembrie.

„Sunt două motive importante pentru care am demarat acest proiect: primul, lansarea unui dialog despre arta interpretativă, pentru a susține și crește apetența pentru muzica clasică și, al doilea, crearea unei culturi a încurajării artistului aflat în formare. Am plecat de la observația că ne interesează un artist numai după ce cucerește scenele lumii, după ce a fost recunoscut de alții. Nu urmărim o evoluție, nu o încurajăm. Descifrarea elementelor care fac o interpretare să fie apreciată credem că va contribui la mai buna înțelegere a întregului complex care formează un artist și la o apropiere a publicului de acest proces. De asemenea, prin proiectul de ucenicie în ale jurizării vom premia, pe lângă aprecierea elementelor artistice și de tehnică ale concurenților, constanța publicului în a urmări artiștii, pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului, nu doar în finală”, spune Mihai Constantinescu, directorul Concursului și Festivalului „George Enescu”.

Atelierele-spectacol „Ce auzim când ascultăm muzică?” sunt un dialog deschis despre muzică și despre arta interpretativă, în general și în muzica clasică, în particular. Doi artiști: Paul Ilea, un muzician polivalent, cu formație clasică și cu proiecte în multe stiluri muzicale și Marius Manole, unul dintre cei mai apreciați actori de astăzi, vor iniția un dialog practic, demonstrativ și interactiv despre cum auzim muzica și ce anume apreciem atunci când ascultăm un artist sau altul. Concepute în special pentru tinerii ascultători, atelierele vor avea loc în București, în perioada 4-8 iunie, la Colegiile Naționale Mihai Viteazul, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Șincai, Sfântul Sava și la Liceul de Arte plastice Nicolae Tonitza. Aceste cinci ateliere organizate în licee din București reprezintă o etapă-pilot, urmând ca, în toamnă, la începutul noului an școlar să fie luate în calcul ateliere similare la licee din orașe din țară.

”Atelierul a fost conceput ca o călătorie muzicală în timp. Muzica clasică este într-o continuă transformare și joacă un rol important în spatele fiecărui gen în parte, de la pop music la underground metal. O introspecție relaxată, interactivă și “fun” în muzica cultă, împachetată pentru tinerii din 2018 , fără canoane plictisitoare, complet “out of the box”. Scopul proiectului este acela de a-i apropia pe tineri de muzica cultă, de a-i face să înțeleagă mai mult din tainele ei și să o îndrăgească la fel ca pe orice alt gen muzical, să fie mai deschiși la complexitate și rafinament și, totodată, să recunoască diferența între calitate și kitsch”- spune Paul Ilea, muzicianul care a pus la punct structura atelierelor-spectacol.

“Un muzician în fața partiturii este ca un actor care citește scenariul unei piese. Sunt tehnici care se pot compara și toate au ca scop expresia, transmiterea unui mesaj și a unei emoții aparte. Paralela dintre cele două lumi poate face mai transparentă tehnica, explică mai ușor intenția artistului și poate ajuta la asimilarea mai rapidă a unor noțiuni” - explică Marius Manole, actorul care va modera atelierele, va propune similitudini între tehnicile de interpretare și va conduce dialogul cu publicul.

Ulterior, ca urmare a acestor dialoguri, vor fi realizate 18 filme scurte care tratează tema interpretării muzicale, în episoade de 5-7 minute, în care vor fi implicate mai multe personalități din lumea artistică. Seria de filme va fi distribuită pe mai multe canale succesiv: aplicația Culturesc 100, parte din platforma culturală Samsung dedicată Centenarului Marii Uniri, pe EduPedia™, aplicația pentru Smart TV dezvoltată de Samsung și, ulterior, pe canalul YouTube al Concursului și Festivalului George Enescu și, pe parcursul lunii septembrie, pe canale ale partenerilor media.

Filmele pot constitui un material didactic util și atractiv pentru profesorii de muzică și un ghid orientativ pentru melomani. Aceștia vor avea ocazia de a pune în practică noțiunile prezentate în filme, în timpul Concursului George Enescu, în perioada 1-23 septembrie 2018.

Aplicația JuratEnescu va fi lansată la începutul concursului și va da posibilitatea celor care urmăresc, fie online, fie din sală tinerii artiști aflați în competiție să facă propriile notări. În final, 10 dintre cei mai activi și mai constanți jurați amatori, care vor fi cel mai aproape în aprecierile lor de ceea ce juriul a decis vor fi premiați cu diploma de Jurat Ucenic, vor primi bilete pentru ediția din 2019 a Festivalului George Enescu și vor fi invitați la o serată cu membrii ai juriului Concursului.

"Proiectul “Ce auzim când ascultăm muzică?” pune în lumină muzica clasică și o aduce mai aproape de tânăra generație, printr-o serie de activări, adaptate limbajului acestora. Este un demers de educare a publicului tânăr, de încurajare a acestuia să vină în sala de spectacol pentru a descoperi bogăția și frumusețea muzicii și, în special, a muzicii clasice. Pentru noi, educația, sub orice formă a ei, este o prioritate și, în același timp, o oportunitate de a contribui la o societate mai bună, mai deschisă”, consideră Corina Vasile, Director de Comunicare și Relații Publice al Raiffeisen Bank România, principalul susținător al proiectului.

“Fiind o companie de tehnologie suntem facilitatori ai contactului oamenilor cu interesele lor. Ideea proiectului „Ce auzim când ascultăm muzică?” de a împărtăși secvențe din secretele artiștilor cu un public larg și divers ni s-a părut interesantă și în linie cu misiunea noastră”- spune Roxana Mihalache, Corporate Social Responsability Manager la Samsung România, sponsor al proiectului.

„Din 2014, Fundația Wilo promovează tineri talentați oferindu-le oportunitatea de a fi recunoscuți de un public internațional mai larg. Concursul George Enescu adaugă în acest an o nouă dimensiune, lansează un dialog ghidat de muzicieni pentru a realiza un acces mai facil către muzica pentru un public mai tânăr și mai divers”- spune, Hans-Jörg Bullinger, Președintele Fundației Wilo, partener cultural al Concursului și Festivalului “George Enescu”.

Despre cei doi lideri de proiect

Paul Ilea - Producător muzical și lider al band-ului “Vocea României”, premiat în 2014 pentru cea mai bună muzică de film, de Uniunea Cineaștilor. Câștigător al VIP Music Award (2011), al MTV Award (2005), Best Sound Award (2009) și cunoscut mai ales ca lider al trupei Sensor. Artistul a pendulat, de-a lungul timpului, între genuri și stiluri muzicale, într-un permanent proces de reinventare și de stilizare a unui talent evident. Astfel, cariera sa cuprinde peste 15 ani de live performings, împărțind scena cu artiști pe cât de renumiți, pe atât de diferiți (Yehudi Menuhin, The Prodigy, Faithless, Busta Rhymes, Korn, Kylie Minogue, Kelly Rowland, Bob Sinclair, Inna etc.), o impresionantă experiență de producător și compozitor pentru Sensor, Damian Drăghici, Mongol (alter-ego-ul și primul său proiect solo), precum și colaborări excepționale pe muzică de teatru cu maeștri precum Gigi Căciuleanu.

Marius Manole - este Cavaler al Ordinului “Meritul Cultural”, un titlu oficial care cuprinde pe scurt sute de spectacole și numeroase alte premii care recunosc talentul și dedicarea sa în a promova arta actorului.

Este neobosit pe scenă, în film, în producții diverse, este implicat în cauze sociale, în proiecte pentru comunitate.

Îl recomandă, dincolo de cuvinte, rolurile sale de pe scena Teatrului Național “I.L. Caragiale”, unde este, din 2002, titular. A jucat în numeroase alte spectacole la Teatrul Bulandra, la Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, Odeon, Teatrul de Luni, Godot Café Teatru, ArcuB, Teatrul Național Timișoara.

A fost de numeroase ori nominalizat și premiat cu titlul de cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar la cele mai prestigioase Gale ale teatrului din România, a primit Premiul pentru Tineri Creatori. În plus, în 2017 a câștigat și Marele premiu al emisiunii “Uite cine dansează” în beneficiul Fundației Hope for Children.

Despre Concursul “George Enescu”

Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, Concursul Internațional George Enescu se desfășoară în perioada 1-23 septembrie 2018, la București. Este cea mai amplă competiție internațională de muzică clasică din România și atrage tineri muzicieni și compozitori din întreaga lume pentru a-și demonstra talentul în cadrul celor patru secțiuni ale concursului: pian, vioară, violoncel și compoziție. Prestația și compozițiile concurenților sunt evaluate de un juriu internațional din care fac parte personalități importante ale muzicii clasice internaționale, precum: Philippe Entremont, Pierre Amoyal, SalvatoreAccardo, Jean Jacques Kantorow, Viktor Tretiakov, Peter Jablonski, David Geringas, ZygmuntKrauze, ArtoNoras, Myung-WhunChung, Raphael Wallfisch, Jian Wang, Marin Cazacu, Remus Azoiței, Dan Dediu, Silvia Marcovici și alții.

Toate etapele Concursului Enescu 2018 - Etapa I, Etapa a II-a și Etapa a III-a, Semifinală, pentru cele trei secțiuni de concurs (Secțiunea Violoncel, Secțiunea Vioară și Secțiunea Pian) - sunt deschise pentru public, la fel și Galele Finale cu orchestră (Finala la Violoncel - 11 septembrie 2018, Finala la Vioară - 17 septembrie 2018 și Finala la Pian - 23 septembrie 2018) și au loc la Ateneul Român.

Ediția din 2018 a Concursului Internațional George Enescu a atras un număr record de tineri artiști. S-au înscris 400 de tineri muzicieni, din 46 de țări de pe cinci continente, în creștere cu 26% față de ediția anterioară, consemnându-se și cea mai ridicată participare românească din istoria Concursului.

Crezul sub care se va derula Concursul Internațional George Enescu 2018 este „Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția”. Pornind de la considerațiile marelui compozitor român George Enescu, care spunea că în muzică este nevoie de 30% talent și de 70% muncă, Concursul Internațional George Enescu 2018 își propune să fie o sărbătoare a darului unui artist și a muncii depuse, încununate în bucuria participativă a publicului: o invitație la a trăi împreună emoția.