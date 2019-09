Programul Festivalului Enescu, vineri 6 septembrie: Cameristi della Scala și Orchestra Națională a Franței urcă pe scenă

Prin concertele excepționale și prin numărul impresionant de soliști și orchestre de top internațional, Festivalul George Enescu transformă Bucureștiul, pentru aproape o lună, în miezul vibrant al muzicii clasice mondiale. Dacă programul extrem de bogat și de variat al festivalului poate satisface așteptările celor mai exigenți melomani, pentru iubitorii de operă barocă și de muzică contemporană, oferta Festivalului reprezintă un inegalabil și prețios festin.

În seria Muzica Secolului XXI sunt incluse 14 evenimente, remarcabile prin actualitatea și curajul abordărilor muzicale pe care le propun, un redutabil maraton, cu multe lucrări în primă audiție mondială, unele aduse în scenă chiar în prezența compozitorilor. Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre puținele evenimente mari din lume care și-a asumat misiunea promovării muzicii contemporane, vizând deschideri spre noi forme de expresie ale muzicii zilelor noastre, spre inovație și experiment.

Primul concert al zilei de vineri, 6 septembrie, din seria Muzica Secolului XXI, are loc la Sala Radio, începând de la ora 15.00, în prezența ansamblului olandez New European Ensemble.

Programul cuprinde două prime audiții mondiale. Prima este o lucrare compusă de Carlos Boccardo, compozitor versatil, care semnează și muzică de film, de teatru și de spoturi publicitare. A doua premieră poartă semnătura lui Peter Adriaansz, considerat una din cele mai bine individualizate voci din muzica olandeză contemporană, care valorifică matematica sunetului. Premiera creată pentru Festivalul Enescu a fost compusă pentru New European Ensemble și experimentează suprapunerea motivelor și interacțiunea între straturile de sunet.

Programul mai include o lucrare de José Sanchez Verdu (2003) - Lux ex Tenebris, care redă interacțiunea dintre lumină și întuneric, fiind inspirată de un desen în cerneală al lui Goya care reprezintă un înger ieșind din întuneric. Urmează Ró (2013) – de Anna Thorvaldsdóttir și Silk and Metal (2011) – de Adrian Pop.

New European Ensemble a fost fondat în anul 2009, în Olanda. Misiunea asumată de ansamblu este de a prezenta muzica nouă și clasică din secolul XX în moduri interesante, adesea prin combinarea cu alte forme de artă, cum ar fi filmul, literatura, teatrul, dansul și arta vizuală. Ansamblul și-a creat un profil bine conturat prin intermediul unor producții de teatru de muzică recunoscute de critică. În 2017, ansamblul a susținut un turneu cu L’Histoire du Soldat, în care capodopera lui Stravinsky a fost combinată cu dansul tradițional indonezian. Muzicienii ansamblului colaborează în mod regulat cu tineri compozitori și interpreți în cadrul Academia Ensemble, în parteneriat cu Conservatorul Regal din Haga.

La Ateneul Român, de la ora 16.30, în seria Recitaluri și concerte camerale, evoluează un ansamblu european iconic - Cameristi della Scala, sub bagheta dirijorului Wilson Hermanto. Solist Daniel Müller-Schott, la violoncel.

În program: Octetul de coarde în do major op. 7 – de G. Enescu, Concertul pentru violoncel și orchestră în do major – de J. Haydn și Serenadă pentru orchestră de coarde op. 48 – de P.I. Ceaikovski.

Înființată în anul 1982 și invitată de onoare pe toate meridianele globului, orchestra de cameră Cameristi della Scala este considerată o adevărată perlă a coroanei, care duce prestigiul orașului Milano în întreaga lume. Cameristi della Scala a cântat în cele mai prestigioase teatre și săli de concerte din lume. Repertoriul cuprinde principalele compoziții pentru orchestre de cameră, din secolul al XVIII-lea până în prezent, acordând o atenție deosebită pieselor instrumentale italiene mai puțin cunoscute din secolul al XIX-lea, deseori caracterizate de părți solo de o virtuozitate deosebită care se potrivesc bine cu stilul soliștilor grupului, interpreți de concert renumiți la nivel internațional. Colaborarea constantă și îndelungată cu cei mai mari dirijori de pe scena internațională, de la Riccardo Muti, la Daniel Barenboim, a contribuit la formarea sunetului și al timbrului specifice ansamblului, unice în panorama muzicală italiană a orchestrelor de cameră.

La Sala Mare a Palatului, de la ora 19.30, în seria Mari Orchestre ale lumii, vom asculta Orchestra Națională a Franței, sub bagheta dirijorului Emmanuel Krivine. Solistul serii este unul dintre cei mai prodigioși pianiști ai prezentului - Evgeny Kissin.

În program: Poemul simfonic Mazeppa și Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în la major – de F. Liszt

Liszt și Tablouri dintr-o expoziție – de M.P. Musorgski / M. Ravel.

Evgeny Kissin a vrăjit audiența pe când avea doar zece ani interpretând desăvârșit un întreg concert Mozart. Cariera sa a cunoscut o evoluție fulminantă, ajungând să fie cotat în prezent ca unul dintre cei mai importanți pianiști din lume. Evgeny Kissin a cântat pe aproape toate scenele mari ale Europei, celor două Americi și Asiei. A cântat cu majoritatea orchestrelor importante din lume, sub bagheta unor dirijori precum Claudio Abbado, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Myung-Whun Chung, Sir Colin Davis, Vladimir Fedoseyeev, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Mariss Jansons, Herbert von Karajan, Dmitri Kitaenko, Jan Latham-Koenig, George Benjamin, Emmanuel Krivine, Roberto Carnevale, James Levine, Sir Andrew Davis, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Sir Simon Rattle, Sir Georg Solti, Vladimir Spivakov, Evgeny Svetlanov și Yuri Temirkanov. A interpretat și muzică de cameră alături de Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Gidon Kremer, James Levine, Mischa Maisky, Thomas Quasthoff, Isaac Stern, Natalia Gutman, Yuri Bashmet, Vladimir Spivakov.

Cea de-a șaptea zi a Festivalului Internațional George Enescu se încheie cu o reprezentație din seria Concertele de la miezul nopții, la Ateneul Român, de la ora 22.30. Spre bucuria iubitorilor de muzică barocă, va fi o seară de operă în concert: Ifigenia în Taurida, de Christoph Willibald Ritter von Gluck, compozitor german de secol XVIII, considerat un reformator al perioadei muzicale clasice.

Pe scena Ateneului va evolua originalul ansamblu londonez Orchestra of the Age of Enlightenment, dirijată de Laurence Cummings.

Orchestra of the Age of Enlightement sau, pe scurt OAE, și-a câștigat faima mondială prin creativitate și curajul de a experimenta atât aspecte ce privesc formula consacrată a unei orchestre, cât și formatul unui concert. A atras talente mondiale și nume de marcă din lumea muzicii - printre care M. Elder, S. Rattle, V. Jurowski, Iván Fischer, John Butt sau Sir András Schiff. Pe scena Festivalului Enescu, sub bagheta maestrului Laurence Cummings, nume consacrate ale scenei de operă vor evolua alături de tinere talente într-un concert care promite unicitate.