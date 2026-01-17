China e prima țară din lume care a consumat peste 10.000 de miliarde de kWh, mai mult ca UE, Rusia, India și Japonia la un loc

Sectorul secundar a avut cea mai mare pondere în consumul de energie electrică al Chinei în 2025. Foto: Getty Images

Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA), relatează Agerpres.

Potrivit preluate de televiziunea de stat CCTV, consumul de energie electrică al gigantului asiatic a ajuns la 10.360 miliarde de kWh anul trecut, o creştere de 5% faţă de anul precedent, ceea ce face din China prima ţară din lume care depăşeşte acest prag.

Mai mult, China a depășit astfel consumul combinat al Uniunii Europene, Rusiei, Indiei şi Japoniei.



Sectorul secundar a avut cea mai mare pondere în consumul de energie electrică al Chinei în 2025, cu 6.630 miliarde de kWh (+3,7% faţă de anul precedent), urmat de sectorul terţiar cu 1.990 miliarde de kWh (+8,2%), consumul rezidenţial urban şi rural cu 1.580 miliarde de kWh (+6,3%) şi sectorul primar cu 149,4 miliarde de kWh (+9,9%), potrivit Agenţiei Naţionale a Energiei.



În cadrul sectorului terţiar, consumul de electricitate al serviciilor de încărcare şi înlocuire a bateriilor, precum şi consumul în sectoarele de transmitere a informaţiilor, software şi servicii de tehnologia informaţiei, a crescut cu 48,8%, respectiv 17%, „devenind principalii factori ai creşterii” consumului de electricitate, a precizat NEA.