UE mizează pe diplomație după amenințările lui Trump, deși "bazooka” comercială rămâne pe masă, susțin diplomații europeni

Comisia Europeană a prezentat o serie de opțiuni, inclusiv măsura coercitivă. FOTO: Hepta

Țările Uniunii Europene (UE) nu vor folosi încă instrumentul anticoercitiv (ACI) ca răspuns la amenințările tarifare ale lui Trump cu privire la Groenlanda. UE va acorda prioritate unei „soluții diplomatice”, potrivit surselor citate de Euronews.

Uniunea Europeană a renunțat la declanșarea imediată a unei "bazooka” comerciale ca răspuns la amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, în timpul unei reuniuni urgente de duminică la Bruxelles.

Statele membre ale UE doresc să acorde prioritate mai întâi dialogului și diplomației cu SUA și, între timp, vor evita declanșarea imediată a unor măsuri de retorsiune, au declarat sursele.

„Bazooka”, cunoscută sub numele de instrumentul anticoercitiv (ACI), este un instrument puternic adoptat în 2023, care permite UE să pedepsească țările neprietenoase pentru „șantaj economic” prin limitarea licențelor comerciale și blocarea accesului la piața unică. Instrumentul nu a fost niciodată folosit de bloc.

O altă sursă diplomatică a declarat că Comisia Europeană a prezentat o serie de opțiuni, inclusiv măsura coercitivă, ambasadorii reprezentând statele membre angajându-se într-o discuție fără a vota în favoarea sau împotriva vreunei opțiuni.

UE ar putea însă relua un pachet de represalii de 93 de miliarde de euro care vizează produsele americane dacă Trump va implementa amenințarea de a impune un tarif suplimentar de 10% asupra a opt țări europene - inclusiv Danemarca, Germania și Franța - la 1 februarie, au adăugat sursele citate

O decizie privind reinstaurarea tarifelor, suspendate anul trecut, va fi luată după termenul limită impus de Trump.

Pachetul de sancțiuni al Uniunii Europene

Pachetul de 93 de miliarde de euro a fost pregătit anul trecut pe fondul incertitudinii cu privire la faptul dacă Trump va accepta un acord comercial UE-SUA și prevede tarife UE de represalii de până la 30% asupra unei game de produse americane, de la automobile la păsări de curte.

Pachetul a fost abandonat când acordul comercial UE-SUA a fost încheiat între președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și președintele Trump pe un teren de golf scoțian vara trecută, stabilind un tarif de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, reducând în același timp la zero taxele vamale pentru multe bunuri industriale americane.

Amenințările lui Trump de a impune tarife suplimentare în contextul disputei privind Groenlanda au deraiat însă acest acord, după ce principalii lideri politici ai Parlamentului European au declarat că un vot privind implementarea acestuia, programat pentru sfârșitul lunii, va fi acum suspendat.

Între timp, președintele Consiliului European, António Costa, a convocat un summit extraordinar al liderilor UE în „zilele următoare”. O sursă familiarizată cu situația a sugerat că summitul va avea loc joi, 22 ianuarie.

Un diplomat familiarizat cu discuțiile de duminică de la Bruxelles, în care toate cele 27 de state membre au fost reprezentate de ambasadorii lor, a declarat că statele membre și-au exprimat solidaritatea cu Danemarca și Groenlanda, cu suveranitatea și integritatea lor teritorială.