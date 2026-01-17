Conflictul SUA-Europa pentru Groenlanda escaladează. Liderii europeni condamnă amenințările lui Trump. „Riscăm o spirală periculoasă”

Publicat acum 29 minute

Comisia Europeană și Consiliul European au transmis un mesaj comun, în răspuns la amenințarea lui Trump cu tarifele.

„Tarifele propuse de Donald Trump ar „submina relațiile și ar risca o spirală descendentă periculoasă”, au avertizat liderii Consiliului European și ai Comisiei Europene.

Într-o scrisoare comună, Antonio Costa și Ursula von der Leyen accentuează: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional”.

Ei fac referire la recentele acțiuni de trimitere a trupelor și navelor europene în Groenlanda, afirmând că acest lucru „răspunde nevoii de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni”.

„UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei. Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA”, adaugă ei.

„Declarație comună a președintelui Costa și a președintei von de Leyen privind Groenlanda

Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Sunt esențiale pentru Europa și pentru comunitatea internațională în ansamblu.

Am susținut în mod constant interesul nostru transatlantic comun pentru pacea și securitatea în Arctica, inclusiv prin NATO. Exercițiul danez precoordonat, desfășurat cu aliații, răspunde necesității de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.

Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să își susțină suveranitatea”, au transmis Comisia și Consiliul European într-un comunicat comun.