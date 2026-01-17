Conflictul SUA-Europa pentru Groenlanda escaladează. Liderii europeni condamnă amenințările lui Trump. „Riscăm o spirală periculoasă”

Ulf Kristersson: „Nu ne vom lăsa șantajați”Publicat acum 27 minute
Și Ulf Kristersson, premierul Suediei, a avut o reacție tranșantă - „Vom avea discuții intense pentru un răspuns comun”.
„Nu ne vom lăsa șantajați. Doar Danemarca și Groenlanda decid asupra problemelor legate de Danemarca și Groenlanda.
Îmi voi apăra întotdeauna țara și vecinii noștri aliați. Aceasta este o problemă a UE care privește mult mai multe țări decât cele care sunt acum menționate în mod special.
Suedia poartă acum discuții intense cu alte țări ale UE, Norvegia și Regatul Unit pentru un răspuns comun”, a scris liderul suedez pe Twitter.
Vi låter oss inte utpressas. Bara Danmark och Grönland bestämmer i frågor som rör Danmark och Grönland. Jag kommer alltid stå upp för mitt land, och för våra allierade grannar. Detta är en EU-fråga som rör många fler länder än de som nu pekas ut. Sverige har nu intensiva…— Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 17, 2026
Răspunsul Consiliului European și Comisiei EuropenePublicat acum 29 minute
Comisia Europeană și Consiliul European au transmis un mesaj comun, în răspuns la amenințarea lui Trump cu tarifele.
„Tarifele propuse de Donald Trump ar „submina relațiile și ar risca o spirală descendentă periculoasă”, au avertizat liderii Consiliului European și ai Comisiei Europene.
Într-o scrisoare comună, Antonio Costa și Ursula von der Leyen accentuează: „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional”.
Ei fac referire la recentele acțiuni de trimitere a trupelor și navelor europene în Groenlanda, afirmând că acest lucru „răspunde nevoii de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni”.
„UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei. Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA”, adaugă ei.
„Declarație comună a președintelui Costa și a președintei von de Leyen privind Groenlanda
Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Sunt esențiale pentru Europa și pentru comunitatea internațională în ansamblu.
Am susținut în mod constant interesul nostru transatlantic comun pentru pacea și securitatea în Arctica, inclusiv prin NATO. Exercițiul danez precoordonat, desfășurat cu aliații, răspunde necesității de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.
UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei. Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA.
Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să își susțină suveranitatea”, au transmis Comisia și Consiliul European într-un comunicat comun.
Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law. They are essential for Europe and for the international community as a whole.— António Costa (@eucopresident) January 17, 2026
We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including…
Keir Starmer: Trump acționează complet greșitPublicat acum 32 minute
Prim-ministrul guvernului britanic, Keir Starmer, a spus că Trump „acționează complet greșit” când își amenință aliații cu tarife ca formă de influență.
„Poziția noastră față de Groenlanda este foarte clară – ea face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul ei este o chestiune care depinde doar de groenlandezi și de danezi.
Am spus foarte clar și că Arctic Security (programul de exerciții militare în Groenlanda – n. red.) contează pentru toți aliații NATO și că vom face mai multe împreună pentru a răspunde amenințărilor Rusiei din diferite părți ale Arcticii.
A aplica acum tarife pe aliați pentru că încearcă să consolideze securitatea comună a NATO este complet greșit. Vom discuta, desigur, direct cu administrația Statelor Unite”, a spus Keir Starmer.
Liderii europeni îi răspund unul după altul lui Donald Trump după amenințarea cu tarifelePublicat acum 32 minute
Liderii europeni au început să răspundă, sâmbătă seară, la amenințările lui Donald Trump cu noi tarife dacă nu i se dă Groenlanda. Primul care a transmis un răspuns contondent a fost președintele francez, Emmanuel Macron, care i-a transmis lui Trump că „intimidările și amenințările” nu vor funcționa împotriva Europei și că „tarifele nu-și au locul în această conversație”.
„Franța este angajată să protejeze suveranitatea și independența statelor, în Europa și în alte locuri. Pe baza acestui angajament alegem cum acționăm.
Asta arată atașamentul nostru față de Organizația Națiunilor Unite și față de Cartă.
Pe această bază sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și de aceea am și creat o coaliție a a voluntarilor pentru a obține o pace durabilă și robustă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noastră.
Tot pe această bază am decis și să ne alăturăm exercițiului anunțat de Danemarca și de Groenlanda. Nu dăm înapoi de la acastă decizie. Mai ales pentru că are legătură cu securitatea din zona arctică și de la frontierele noastre din Europa.
Nicio formă de intimidare sau de amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nicăieri în lume unde ne confruntăm cu astfel de situații.
Amenințările cu tarifele sunt inacceptabile și nu-și au locul în această conversație. Europenii le vor răspunde într-o manieră unită și coordonată dacă vor fi confirmate. Vom ști cum să păstrăm suveranitatea Europei.
În acest spirit voi vorbi cu partenerii noștri europeni”, a scris Emmanuel Macron, sâmbătă seară, pe Twitter.
Ulterior, au început să răspundă și ceilalți lideri europeni țintiți de Trump în mesajul său.