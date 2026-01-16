Lidera opoziției din Venezuela, Corina Machado, spune că i-a „oferit” lui Trump Premiul său Nobel pentru Pace

1 minut de citit Publicat la 00:09 16 Ian 2026 Modificat la 00:09 16 Ian 2026

Maria Machado s-a întâlnit joi, la Casa Albă, cu președintele SUA, Donald Trump. sursa foto: Getty

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat jurnaliștilor că i-a oferit președintelui Statele Unite ale Americii, Donald Trump, medalia aferentă Premiul Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă, care a avut loc joi. Ea nu a precizat dacă Trump a acceptat medalia, scrie BBC.

„Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus Machado după întâlnirea cu Trump, prima întâlnire față în față dintre cei doi.

În săptămânile care au urmat după ce forțele americane l-au capturat la Caracas pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, Trump a refuzat să o recunoască pe Machado drept noul lider al Venezuelei, deși mișcarea acesteia a revendicat victoria la alegerile din 2024, intens contestate.

În schimb, Trump colaborează cu șefa interimară a statului, Delcy Rodriguez, fost vicepreședinte al lui Maduro.

După ce a părăsit Casa Albă, Machado a vorbit susținătorilor adunați la porțile instituției, spunându-le în spaniolă, potrivit Associated Press: „Ne putem baza pe președintele Trump.”

„I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat ulterior Machado jurnaliștilor, în limba engleză, numind gestul „o recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră”.

Nu este clar dacă Trump a acceptat distincția. Președintele american, care vorbește frecvent despre dorința sa de a primi Premiul Nobel pentru Pace, și-a exprimat nemulțumirea atunci când premiul i-a fost acordat lui Machado, iar aceasta a decis să accepte onorul anul trecut.

Machado a spus săptămâna trecută că intenționează să împartă premiul cu Trump, însă Comitetul Nobel a precizat ulterior că distincția nu este transferabilă.