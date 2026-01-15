Trump va lua prânzul cu Maria Machado într-o sală privată de la Casa Albă, dar nu vrea să se afle ce vorbesc. Accesul presei e interzis

Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado.. FOTO: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump şi lidera opoziţiei venezuelene şi laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, vor lua prânzul joi, la Casa Albă, pentru a discuta situaţia din Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Discuția va fi cu ușile închise, iar accesul presei nu va fi permis.

Conform programului oficial al preşedintelui american, prânzul va avea loc la ora 12:30, ora Washingtonului (17:30 GMT), într-o sală de mese privată a Casei Albe şi va fi închis publicului. Nu va fi permis nici accesul presei.

Întâlnirea, prima dintre cei doi, va avea loc la mai puţin de două săptămâni după ce Statele Unite l-au înlăturat pe Maduro în timpul unei intervenţii militare în Venezuela, pe 3 ianuarie, în care liderul chavist şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi duşi la New York pentru a fi judecaţi pentru trafic de droguri.

Până în prezent, Trump i-a exclus pe Machado şi opoziţia venezueleană din procesul de tranziţie din Venezuela, unde vicepreşedinta lui Maduro, Delcy Rodriguez, a preluat puterea în calitate de preşedintă interimară cu acceptul Washingtonului.

Machado şi-a exprimat public dorinţa de a împărţi Premiul Nobel pentru Pace cu Trump, care îşi doreşte să obţină această distincţie, ca o încercare de apropiere de republican, însă Comitetul Nobel a avertizat că premiul nu este transferabil.

Întâlnirea va avea loc la o zi după ce Trump şi Delcy Rodriguez au avut o conversaţie telefonică în care au discutat probleme legate de petrol, minerale, comerţ şi securitate.

Trump a declarat că Rodriguez este o "persoană fantastică" şi că se fac "progrese extraordinare" în stabilizarea Venezuelei.

La rândul ei, Rodriguez a declarat că apelul a fost "lung, productiv şi politicos" şi a avut loc "într-un cadru de respect reciproc".