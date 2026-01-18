Giorgia Meloni a discutat cu Donald Trump despre amenințarea cu noi tarife vamale: „Ar fi o eroare, i-am spus ce gândesc”

De la Seul, Meloni, figură marcantă a extremei drepte şi considerată o aliată a lui Trump în Europa, a încercat cu toate acestea să minimizeze acest conflict,. Foto: Getty Images

Giorgia Meloni, premierul Italiei, a declarat că impunerea de tarife vamale suplimentare de către SUA asupra țărilor care se opun anexării Groenlandei, așa cum a amenințat Donald Trump, „ar fi o eroare”. Șefa guvernului italian a dezvăluit că a stat de vorbă cu președintele american în urmă cu câteva ore și i-a spus punctul ei de vedere, relatează Agerpres.

„Cred că a impune noi sancţiuni astăzi ar fi o eroare. Am discutat cu Donald Trump în urmă cu câteva ore şi i-am spus ce gândesc. Am discutat de asemenea cu secretarul general al NATO, care mi-a confirmat că NATO începe să lucreze asupra acestui dosar”, a declarat Meloni în faţa unor jurnalişti în timpul unei deplasări la Seul.



Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.



De la Seul, Meloni, figură marcantă a extremei drepte şi considerată o aliată a lui Trump în Europa, a încercat cu toate acestea să minimizeze acest conflict, declarând că „există aici o problemă de înţelegere şi de comunicare” între Europa şi SUA referitor la Groenlanda.



Potrivit Giorgiei Meloni, îi revine NATO să joace un rol activ în această criză tot mai mare. „NATO este instanţa în cadrul căreia noi trebuie să ne străduim să organizăm împreună mijloace de descurajare contra oricărei ingerinţe ostile asupra unui teritoriu în mod clar strategic şi eu cred că faptul că NATO a început să lucreze asupra acestui subiect este o iniţiativă bună”, a declarat Meloni pentru presă.



Meloni a afirmat că, „din punct de vedere american, mesajul venit din această parte a Atlanticului nu este clar”. „Îmi pare că riscul este ca iniţiativele unor ţări europene să fie interpretate ca fiind antiamericane, însă în mod clar nu aceasta este intenţia”, a continuat ea.



Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, la care s-au raliat apoi Olanda, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis săptămâna aceasta în Groenlanda personal militar pentru o misiune de recunoaştere ce se înscrie în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance”, organizat cu aliaţi ai NATO.



Trump afirmă că SUA au nevoie de această insulă arctică, teritoriu danez autonom, din raţiuni strategice şi de securitate naţională