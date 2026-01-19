Ministrul Muncii, despre vârsta de pensionare a militarilor: „Nu văd cum ar putea să crească. Ar supăra Comisia Europeană”

„Este un jalon închis cu pensiile militare”, susține ministrul Muncii / Sursa foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, duminică seara, referitor la pensiile militarilor și la vârsta de pensionare a acestora, că acest capitol a fost deja reglementat în 2023, și că o altă modificare acum „ar supăra cu siguranță Comisia Europeană”. „Vârsta nu este de 48-50 de ani, cum se spune”, a precizat el, la Digi24.

Ministrul Muncii susține că vârsta de pensionare a militarilor este crescută etapizat, de la 60 până la 65 de ani.

„Am auzit cu uimire aceste aceste declarații, pentru că pensiile din această familie ocupațională sunt deja reglementate din 2023. Vârsta de pensionare acolo este crescută etapizat, conform respectivei legi, de la 60 până la 65 de ani. E o etapizare care începe din 2031.

Este un jalon închis cu pensiile militare. Reversibilitatea reformei ar supăra cu siguranță Comisia Europeană, iar necesitatea mie nu-mi este clară. Deci, vorbim despre o lege în vigoare din 2023, făcută în contextul PNRR, acceptată de Comisia Europeană, care deja crește vârsta de pensionare.

Vârsta de pensionare la militari nu este de 48-50 de ani, cum se spune. Nu! Vârsta din 2015 este de 60 de ani, iar potrivit legii din 2023 crește de la 60 la 65. Sigur că pot să existe pensionări anticipate. Dar asta există pentru orice fel de categorie de pensionari, și asta presupune niște corecții din cuantumul pensiei pe care o încasezi”, a declarat Florin Manole.

Reacția acestuia vine după ce ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, în urmă cu câteva zile, că un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP este în lucru.

El a precizat că măsura reprezintă o soluție pentru a nu reduce salariile sau numărul de angajați din aceste instituții.