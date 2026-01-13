Surse: La ce vârstă se vor putea pensiona cei din MApN, MAI și Servicii. Varianta discutată în Guvern

Vârsta minimă de pensionare pentru cei din MApN, MAI și Servicii va fi majorată. Foto: Agerpres / Octav Ganea - Inquam Photos

Guvernul condus de Ilie Bolojan discută "accelerarea" perioadei în care se va face tranziția la o vârstă minimă de pensionare de cel puțin de 52 de ani, în cadrul reformei pensiilor militare, spun surse Antena 3 CNN.

O varianta luată în calcul presupune majorarea pragului de vârstă minimă, de la 48 la cel puțin 52 de ani, pe parcursul unei perioade de timp care se întinde până în anul 2030.

Discuția tehnică din prezent urmărește să stabilească dacă această vârstă minimă poate fi crescută mai repede, care este impactul și care sunt beneficiile.

V ârsta de pensionare pentru angaja ții din MApN, MAI și Servicii va crește. Miruță: Poate nu p â n ă la 65 de ani

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni, la Antena 3 CNN, că până săptămâna viitoare va fi finalizat un proiect de lege privind creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MAI și MApN.

Vor fi vizați de această măsură și angajații din servicii precum SRI și SPP.

Întrebat dacă vârsta de pensionare va crește la 65 de ani pentru aceste categorii, Radu Miruță a răspuns:

"Se fac simulări. Poate nu până la 65 de ani. Poate până la 60, poate până la 55. Astăzi (vârsta minimă) e 48".

Ministrul Apărării a precizat că decizia vine în contextul noului pachet de măsuri privind scăderea deficitului bugetar.

Acesta ar urma să implementeze o scădere a bugetului pentru salarii la nivelul administrației centrale cu 10%.

"La MApN și la MAI este o chestiune mai specială. Avem 600 de km de graniță cu o țară care are război și nu poți să zici că reduci armata.

La MApN se lucrează începând de astăzi până săptămâna viitoare la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare.

Ăsta este compromisul coaliției: să nu tai din salariu, din numărul de angajați, dar să contribui la efort prin creșterea vârstei de pensionare", a explicat ministrul

Guvernul trece noul pachet prin asumarea r ăspunderii

Potrivit lui Radu Miruță, pachetul care prevede scăderea cheltuielilor cu salariile din administrația centrală va fi adoptat până săptămâna viitoare.

“Pentru că în anul 2026 începe strângerea de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem demara construcția bugetului până nu trecem pachetul pe administrație cu acele tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii și până nu trecem cumulul pensie-salariu, pentru că este o altă componentă care reduce din cheltuieli.

Nu poți să ai, în același timp, și pensie și salariu de la stat.

Nu se taie salarii. Este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce astfel încât să scadă bugetul cu 10% fără a tăia de la oameni.

Unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face - este atributul fiecărui ministru. Săptămâna viitoare este provocarea să trecem acest pachet prin asumarea răspunderii guvernului", a explicat el.

Ministrul Apărării a mai menționat că se va convoca o sesiune parlamentară extraordinară pentru asumarea răspunderii Guvernului pe noul pachet de austeritate.