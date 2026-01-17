“Apocalipsa zăpezii” în Rusia. Ninsorile istorice au blocat oamenii în blocuri. În Kamceatka, zăpada măsoară 4 metri

1 minut de citit Publicat la 20:13 17 Ian 2026 Modificat la 20:13 17 Ian 2026

Zăpada din Petropavlovsk-Kamceatski măsoară aproximativ patru metri / sursă foto: captură video X

Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce zăpada de pe acoperișuri s-a prăbușit peste ele, au anunțat autoritățile locale. Localnicii au fost avertizați să evite deplasările.

Peninsula Kamceatka se confruntă cu un episod sever de iarnă, majoritatea regiunii fiind paralizată de furtuni violente. Începând de luni, vânturile puternice și ninsorile record au afectat zona din estul Rusiei.

Joi, două persoane au murit, după ce zăpada de pe acoperișuri s-a prăbușit peste ele, scrie The Moscow Times.

La scurt timp după decesul celor două persoane, primarul din Petropavlovsk-Kamceatski, Evgheni Beliaiev, a declarat stare de urgență în oraș.

De asemenea, localnicii au fost avertizați să evite deplasările.

Zona este blocată, iar edilul susține că de vină sunt companiile locale care nu au acționat la timp pentru deszăpezirea străzilor.

Autoritățile au deschis un dosar penal privind încălcarea normelor de siguranță, după ce un bărbat de 60 de ani a fost ucis de zăpada care s-a prăbușit de pe acoperișul unui bloc cu două etaje.

Un alt bărbat, în vârstă de 63 de ani, a murit după ce a fost îngropat de viu în zăpada căzută de pe acoperișul unei case cu un etaj.

Școlile au fost închise, transportul public a fost suspendat

În mediul online au apărut mai multe imagini cu zăpada din Petropavlovsk-Kamceatski care măsoară aproximativ patru metri.

Terrifying snowfall struck the region in Kamchatka, Russia ?? pic.twitter.com/hl61Qmglkd — Disaster News (@Top_Disaster) January 17, 2026

Potrivit serviciului național de meteorologie al Rusiei, cantitatea de zăpadă căzută în Kamceatski în ultimele zile a fost cea mai mare din ultimii 30 de ani, zăpada atingând o înălțime de până la patru metri.

Locals in Russia’s Kamchatka Peninsula are calling it a “snow apocalypse” after record-breaking snowfall buried towns, blocked roads, and forced a state of emergency, with snow piling up to building levels in some areas.pic.twitter.com/cWutM1L9wX — Volcaholic ? (@volcaholic1) January 17, 2026

În aceste condiții, școlile au fost închise, iar transportul public a fost suspendat, după ce cartiere întregi au fost îngropate sub zăpadă.

De asemenea, localnicii au fost îndemnați să stea în case.

„Vă îndemn încă o dată să fiți atenți la grămezile uriașe de zăpadă care s-au format pe acoperișuri în timpul ciclonului.

Temperaturile au crescut, așa că zăpada a început să cadă de pe acoperișuri”, a transmis Ministrul Situațiilor de Urgență din regiunea Kamchatka, Serghei Lebedev.

Până joi sunt așteptate în continuare ninsori abundente, cu viscol și vânturi puternice.