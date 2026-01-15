Avertisment de la Kremlin: Care sunt țările care ar putea fi atacate nuclear de Rusia „în 1-2 ani”. „Germania trebuie să fie prima”

Lansarea unei rachete nucleare, în cadrul unui exercițiu militar al armatei ruse. Foto: Profimedia Images

Rusia ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Regatului Unit, în 1-2 ani, pentru „a pedepsi” Europa, care continuă să ajute UCraina să se apere în fața agresiunii ruse, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, informează The Moscow Times.

„Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania", a spus Karaganov într-un interviu acordat lui Tucker Carlson, răspunzând la o întrebare despre care țări ar putea fi ținta unui atac nuclear al Federației Ruse.

Mă rog Atotputernicului să nu se întâmple asta. Dar Germania trebuie să fie prima, pentru că Germania este sursa celor mai rele din istoria Europei

Discuțiile despre un posibil atac nuclear au venit după ce Tucker Carlson l-a întrebat pe Karaganov despre ce consecințe ar avea asupra Europei uciderea lui Vladimir Putin de către „ucraineni sau europeni”.

„Atunci, desigur, ar însemna că am pedepsi — sperăm că nu Statele Unite — dar Europa ar fi ștearsă de pe harta umanității. Ar trebui ștearsă de pe harta geopolitică și geostrategică, pentru că reprezintă un obstacol enervant”, a spus Karaganov.

Militar rus apasă butonul pentru lansarea unei rachete intercontinentale balistice, în cadrul unui exercițiu militar. Foto: Profimedia Images

Oficialul de la Kremlin a clarificat că un atac nuclear asupra Europei ar putea avea loc în decurs de doi ani dacă „nu se oprește acest război fără sens” și că un atac nuclear ar fi precedat de lovituri cu arme convenționale.

„Folosirea armelor nucleare este un păcat și nu vreau ca Rusia să comită un păcat atât de mare. Dar dacă este necesar, trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a precizat Serghei Karaganov.

În octombrie 2024, Karaganov a declarat că armele nucleare aflate în mâinile Rusiei sunt un „dar de la Dumnezeu”. Anterior, Karaganov solicitase, de asemenea, un atac nuclear asupra forțelor armate ale Ucrainei.