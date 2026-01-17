Satul din România unde mergi 5 kilometri pentru un pahar de apă. „E greu, n-avem magazine, apă aducem de la fântână”

1 minut de citit Publicat la 15:58 17 Ian 2026 Modificat la 16:21 17 Ian 2026

Digitalizare pe hârtie, apă lipsă în sate: Un cătun din judeţul Constanța pare abandonat în 2026. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

În timp ce alte zone ale țării discută despre digitalizare, dezvoltare și fonduri europene, în Dobrogea există sate care au rămas blocate în trecut. În Cuiugiuc, un cătun din județul Constanța, oamenii trăiesc ca acum zeci de ani. Fără apă la robinete şi fără asfalt. Proiectul de alimentare cu apă ar fi trebuit să înceapă deja, dar constructorul s-a retras, lăsând satul din nou în urmă.

Locuitorii din satul Cuiugiuc, jud. Constanţa, blocaţi în trecut

Dimineața începe în satul Cuiugiuc cu drumul spre cișmea sau fântână, aflate în satul vecin, la cinci kilometri distanță. Pentru cei aproape 70 de locuitori ai satului, apa nu este un confort, ci o luptă zilnică pentru supraviețuire.

Întrebată de reporterul Antena 3 CNN cum arată viaţa în satul Cuiugiuc, blocat parcă în trecut, o localnică a spus: "Cam amărât aici, chiar mă mir câteodată, zic: «Stăm în satul Cuiugiuc și mâncăm din altă parte». Mergem, facem cumpărături de la Lipnița, de la Băneasa, luăm apă de la Carvăn".

Emighiul Asan are 87 de ani și este cea mai în vârstă localnică din satul Cuiugiuc, aflat în comuna Lipnița din județul Constanța.

"Degeaba bagă pompa acuma, că n-are cum să treacă. Nu mai sunt case aici", a spus Emighiul Asan pentru Antena 3 CNN.

Pentru locuitorii din Cuiugiuc, drumul spre o viață decentă pare imposibil.

"Greu, n-avem magazine, n-avem... Apă aducem de la fântănă", a spus un localnic.

Deși autoritățile sunt la curent cu problemele, dezvoltarea stă pe loc.

"Oamenii din Cuiugiuc vin de aici să ia apă de băut. Avem acum o promisiune, să vedem, de la Consiliul Județean, împreună cu RAJA, să facă extindere de aici, din Carvăn, 5 kilometri – extindere de rețea până la Cuiugiuc. Vin cu căruțele, de obicei, 5 kilometri", a explicat primarul comunei Lipnița, Nicolae Florin Dinu, pentru Antena 3 CNN.

Constructorul reţelei de alimentare cu apă a abandonat lucrările din lipsă de fonduri, dar localnicii încă speră la apă curentă anul acesta.