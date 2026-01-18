Un fost ofițer de la forțe speciale și-a deschis la 46 de ani un start-up în securitate cibernetică și acum are o avere uriașă

La 46 de ani, Gene Yu, a fondat un start-up de securitate cibernetică care a atras până acum peste 21 de milioane de dolari. Înainte să-și deschidă compania, You - care este nepotul fostului președinte al Taiwanului, Ma Ying-jeou -, a fost jucător de tenis, a absolvit informatică la Academia Militară a Statelor Unite, a activat în forțele speciale ale armatei americane, a coordonat misiunea de salvare a unui prieten de familie care fusese luat ostatic și a scris o carte.

Astăzi, el este și cofondator și CEO al startupului de securitate cibernetică Blackpanda, care a atras până acum peste 21 de milioane de dolari, potrivit unui anunț oficial al companiei.

Yu s-a născut în Concord, un oraș din Massachusetts în care spune că era singurul copil asiatic din oraș. La 10 ani s-a mutat în Cupertino, California.

Povestea familiei lui e neobișnuită și, într-un fel, cunoscută publicului: unchiul său este Ma Ying-jeou, care a fost președintele Taiwanului între 2008 și 2016.

Crescând ca asiatic în America, spune că a fost adesea afectat de mesajele pe care societatea i le transmitea: „ești inferior, nu ești dorit, nu ești egal”. Toate acestea i-au afectat stima de sine.

Uneori, sentimentul de inferioritate era amplificat și acasă. A învățat de mic să pună pe primul loc reușita. „În cultura asiatică, ceea ce învățăm este că performanța înseamnă iubire, nu? Sau, și mai direct, lipsa performanței înseamnă absența iubirii”, a spus Yu pentru CNBC Make It.

Yu spune că experiențele din primii ani l-au făcut să alerge după realizări. „E ca și cum ești un copil rănit și porți armura lui Iron Man”, a spus el. „Te protejezi, ca o persoană traumatizată.” „Îmi uram propria identitate, pentru că era rănită, nu? Voiam să-mi construiesc una nouă, iar asta face armata pentru tine”, a mai spus el.

Așa că, la 17 ani, imediat după liceu, a plecat de acasă și a mers direct la West Point, considerată o academie militară prestigioasă și foarte selectivă. După aceea, s-a alăturat Forțelor Speciale ale armatei americane, unde a fost ofițer și comandant.

Din anii de liceu și până la perioada de la West Point, muncea, spune el, cam 16-20 de ore pe zi, ceea ce l-a făcut să fie disciplinat la locul de muncă.

„La West Point te trezești pe la 5 dimineața și ajungi să te culci pe la [miezul nopții]… Șase zile pe săptămână de școală, fără vacanțe de vară”, a spus el. „Așa că știu sigur cum e să muncești din greu, ceea ce cred că m-a ajutat la Blackpanda.”

De la trupele speciale, la CEO de startup

În 2009, cariera militară a lui Yu a ajuns într-un punct sensibil, când unchiul său, Ma Ying-jeou, a fost ales președinte al Taiwanului.

„A existat o investigație legată de… faptul că unchiul meu era președintele în funcție al Taiwanului, iar asta se întâmplase în timp ce eu eram în Forțele Speciale”, a spus Yu. Perioada aceea l-a făcut să se întrebe cum va fi viitorul lui.

În cele din urmă, a decis să plece din armată și s-a simți ca un om „exilat”. „Am suferit o pierdere uriașă de identitate”, a spus el. „M-au lovit valuri de vinovăție a supraviețuitorului, pentru că știam că eram în formă deplină, unul dintre cei mai buni căpitani din Forțele Speciale pe care îi avea armata americană, iar băieții noștri erau peste hotare, luptau și mureau, iar eu stăteam liniștit.”

În anii care au urmat, i-a fost greu să-și găsească o identitate nouă. A petrecut o perioadă studiind mandarina și apoi a revenit la școală, la masterat, la Johns Hopkins University, de unde a fost recrutat ca trader pe acțiuni la Credit Suisse.

Apoi, în 2012, s-a alăturat Palantir Technologies, companie de care spune că s-a atașat, dar de unde a fost disponibilizat în 2013. „După ce am plecat de la Palantir, a urmat cea mai grea perioadă din viața mea. Nu e=aveam bani, dormeam pe canapele pe la alții”, a povestit el.

Apoi, o criză legată de o prietenă de familie, pe nume Evelyn Chang, l-a împins din nou la acțiune. În 2013, Chang a fost luată ostatică în străinătate de gruparea teroristă Abu Sayyaf. Yu a ajutat la organizarea salvării: a strâns o echipă, a mers în Filipine și a salvat-o după 35 de zile.

Important e că această misiune a contribuit direct la ideea din spatele companiei pe care o conduce astăzi, Blackpanda. El și-a dat seama că firmele sau instituțiile lovite de atacuri cibernetice au nevoie de același tip de sprijin rapid, 24/7, pe care îl oferă serviciile de gestionare a crizelor în cazuri de răpiri și răscumpărări.

„Acele modele folosite în lumea siguranței și securității fizice trebuie copiate în lumea digitală. Asta lipsește în securitatea cibernetică”, a spus el. S-a asociat cu foști colegi „Green Berets”, iar împreună au construit Blackpanda.