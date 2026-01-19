Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare. Avertismentul serviciilor secrete ucrainene

2 minute de citit Publicat la 07:22 19 Ian 2026 Modificat la 07:22 19 Ian 2026

Obiectivul Rusiei este de a elimina unitățile de energie nucleară din sistemul energetic unificat al țării. Sursa foto: Profimedia Images

Armata rusă plănuiește o campanie de atacuri țintite împotriva stațiilor electrice cheie care susțin funcționarea centralelor nucleare din Ucraina, în efortul de a forța Kievul să accepte termeni de pace nefavorabili, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR).

Agenția HUR a declarat pe canalul oficial de Telegram că Moscova analizează atacuri asupra infrastructurii de transport de înaltă tensiune conectate la generarea de energie nucleară a Ucrainei, ca parte a unei strategii de presiune mai ample.

„Pentru a obliga Ucraina să accepte termeni de capitulare inacceptabili pentru încheierea războiului, statul agresor Rusia are în vedere atacarea obiectivelor strategice ale sistemului energetic național - în special a substațiilor electrice care permit funcționarea centralelor nucleare ucrainene”, a relatat agenția de informații.

Conform sursei citate, obiectivul Rusiei este de a elimina unitățile de energie nucleară din sistemul energetic unificat al țării. Distrugerea sau dezactivarea substațiilor ar putea duce la pene de curent și defecțiuni la încălzire pe scară largă în Ucraina, în special în timpul iernii.

Agenția a subliniat că astfel de operațiuni ar echivala cu o tactică hibridă menită să submineze infrastructura energetică critică a Ucrainei fără a lovi direct reactoarele nucleare în sine.

HUR a raportat, de asemenea, că, la mijlocul lunii ianuarie 2025, recunoașterea militară rusă a identificat zece substații în nouă regiuni ucrainene care sunt considerate noduri cheie în transmiterea energiei electrice generate de energie nucleară. Aceste instalații au fost semnalate ca potențiale ținte pentru viitoare atacuri.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv asupra sistemului care deservește centralele nucleare.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice

Pe lângă încercarea de a degrada capacitatea Ucrainei de a alimenta viața civilă, raportul serviciilor de informații a indicat că Kremlinul intenționează, de asemenea, să folosească amenințarea unor astfel de atacuri pentru a intimida guvernele europene și occidentale.

„Rusia intenționează să intensifice intimidarea țărilor europene și a Occidentului în general pentru a le limita sprijinul pentru Ucraina”, a menționat agenția.

Avertismentul vine în urma unei serii de atacuri rusești anterioare asupra infrastructurii energetice ucrainene, inclusiv atacuri aeriene și atacuri cu drone care vizează centrale termice, substații și instalații de stocare a energiei de la începutul invaziei la scară largă din 2022.

Ucraina operează patru centrale nucleare, inclusiv instalația din Zaporojie ocupată în prezent de forțele rusești. Alte centrale — Rivne, Hmelnițki și Ucraina de Sud — rămân sub controlul Kievului și sunt esențiale pentru a satisface cererea de energie civilă și industrială.

Anterior, pe 15 ianuarie, ministrul de externe Andrii Sybiha a anunțat planuri de a convoca o reuniune „Energy Ramstein” pentru a coordona sprijinul internațional pentru sectorul energetic al Ucrainei, grav afectat de atacurile rusești în curs. Inițiativa își propune să obțină noi pachete de ajutor și să livreze echipamente critice regiunilor cele mai afectate.