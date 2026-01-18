Zelenski: Rusia pregătește atacuri asupra sistemului nuclear al Ucrainei

Volodimir Zelenski. sursa foto: Getty

Rusia pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv asupra sistemului care deservește centralele nucleare. Avertismentul vine de la președintele Volodimir Zelenski și descrie o strategie clară a Kremlinului: slăbirea Ucrainei prin tăierea energiei, exact în plină iarnă, pentru a forța o capitulare, scrie The Guardian.

„Nu vedem nicio dorință din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a declarat Zelenski. „În schimb, există informații ample privind pregătiri pentru noi lovituri rusești asupra sectorului nostru energetic și asupra infrastructurii, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac asupra energiei, în plină iarnă aspră, slăbește și subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”.

Declarația a fost făcută după o informare primită de la șeful serviciilor de informații militare, Oleh Ivașcenko, care l-a înlocuit recent pe Kirilo Budanov, mutat la conducerea administrației prezidențiale. Budanov se află deja în Statele Unite, unde coordonează o delegație ucraineană implicată în discuții privind posibile propuneri de pace.

Alături de negociatorii Rustem Umerov și David Arahamia, Budanov urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner și cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll.

Zelenski le-a cerut reprezentanților săi să definitiveze propunerile legate de garanțiile de securitate și de redresarea economică a Ucrainei. Dacă Washingtonul își dă acordul, un posibil acord SUA–Ucraina ar putea fi semnat chiar săptămâna viitoare, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Deocamdată, Moscova nu a transmis niciun semnal că ar accepta un acord de pace fără ca Ucraina să cedeze, din start, întreaga regiune Donbas.

Pe teren, atacurile rusești continuă să facă victime. În regiunea Harkov, autoritățile locale au anunțat cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Un atac asupra unei infrastructuri critice din zona industrială a orașului Harkov riscă să afecteze serios alimentarea cu energie și încălzirea, într-un sistem care, potrivit primarului Ihor Terehov, „funcționează constant la limită”.

O persoană a fost rănită în acel atac. O altă lovitură, asupra unei locuințe, a ucis o femeie de 20 de ani și a rănit alte persoane. În localitatea Borivske, o dronă a lovit o stație de transport public și a ucis o femeie de 52 de ani. În regiunea Sumî, un atac aerian asupra unei zone rezidențiale a rănit trei femei și un copil de șapte ani și a avariat 15 clădiri.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit infrastructura energetică din regiunile Kiev și Odesa. Peste 20 de localități din regiunea Kiev au rămas fără electricitate. Zelenski a anunțat că Ucraina trebuie să crească rapid importurile de energie și să obțină echipamente suplimentare de la partenerii externi. Ministrul energiei, Denis Șmîhal, a precizat că marile companii de stat din domeniu au primit ordin să cumpere de urgență electricitate din import, astfel încât aceasta să acopere cel puțin jumătate din propriul consum.

Șmîhal a mai anunțat sprijin suplimentar din partea Lituaniei, care va livra echipamente de producere a energiei pentru Kiev și pentru regiunile cel mai grav afectate. Ajutorul vine după ce Vilnius a furnizat deja echipamente pentru reparații de urgență la centralele pe cărbune și nucleare.

„În plus, am primit peste 2.000 de panouri solare, precum și diverse echipamente și utilaje de la prietenii noștri din Lituania”, a declarat Șmîhal. „Lituania a contribuit cu 5,7 milioane de euro la fondul de sprijin energetic al Ucrainei. Nu există nicio centrală electrică în Ucraina care să nu fi fost lovită de atacuri rusești. Energeticienii ucraineni continuă lucrările de reparație non-stop și restabilesc alimentarea cu energie pentru populație”.