„O încercare de a frânge oamenii”. Bucha rezistă, în timp ce Rusia transformă iarna într-o armă împotriva ucrainenilor

În timp ce dronele și rachetele rusești continuă să atace infrastructura energetică, guvernul a avertizat vineri că mai are rezerve de energie pentru doar 20 de zile. sursa foto: Getty

Gerul năprasnic și penele de curent au devenit o armă de război în Ucraina, unde atacurile rusești asupra infrastructurii energetice împing orașe întregi la limita supraviețuirii. La Bucha, simbol al crimelor din primele zile ale invaziei, oamenii rezistă din nou – în frig, pe întuneric și cu generatoare înghețate – într-o iarnă pe care Moscova încearcă deliberat să o transforme într-un instrument de epuizare și frângere a populației civile, scrie The Guardian.

În fața principalei stații de pompare din Bucha, trei ingineri, îmbrăcați gros în parka-uri, lucrează la generatorul de urgență care menține alimentarea cu apă a orașului ucrainean.

Unul dintre ei îndreaptă un pistol cu aer cald spre filtrul generatorului, încercând să-l dezghețe; fața îi este înroșită de ninsoarea viscolită și de temperatura diurnă de -12°C. Privește atent primarul orașului, Anatolii Fedoruk. Generatorul din biroul său este, la rândul lui, înghețat atunci când jurnaliștii de la The Guardian îl vizitează, iar acesta își cere scuze pentru lipsa cafelei.

În urmă cu patru ani, în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, Bucha și orașul vecin Irpin au devenit simboluri ale brutalității ocupației scurte a Moscovei în această zonă, în contextul uciderii civililor.

Deși clădirile din Bucha au fost în mare parte reparate, iar rușii au fost alungați de mult, războiul de durată al Ucrainei se resimte încă puternic aici – cel mai acut după ce Rusia a atacat infrastructura energetică, chiar când temperaturile au coborât până aproape de -20°C și a fost declarată stare de urgență la nivel național.

Iar deși raționalizarea energiei era deja în vigoare în Bucha în această iarnă, ultimele atacuri au agravat o situație deja dificilă. Sosind în oraș într-o zi cu ger aspru și ninsoare, semafoarele sunt stinse, iar blocurile de locuințe și multe magazine sunt neiluminate din cauza celei mai recente întreruperi programate de curent.

În cafeneaua Battkava, Oleksandr Bartkov, 28 de ani, cu gluga hanoracului trasă pe cap și o geacă de schi, așteaptă ca generatorul să se încălzească înainte de a porni espressorul pentru a-și servi primul client.

„Recent, din cele opt sau nouă ore în care suntem de obicei deschiși, avem curent doar trei-patru ore”, spune el. „Asta se întâmplă toată iarna. Dar după ultimul atac major din 9 ianuarie, lucrurile s-au înrăutățit. Atunci am avut o zi întreagă fără niciun pic de electricitate. Nici nu cred că aici e cel mai rău loc din Ucraina. Toată lumea se chinuie”.

„Pentru micile afaceri, situația nu e bună. Multe s-au închis. Cred că și altele se vor închide, chiar dacă doar până la sfârșitul lui februarie”, adaugă el.

La câteva minute de mers pe jos, Fedoruk se află în biroul său din sediul primăriei. Deși recunoaște că Bucha nu reușește să respecte programul de raționalizare a curentului – trei ore cu energie, șase fără – el consideră că situația este mai bună decât în unele zone ale capitalei, Kiev.

„Copiii mei locuiesc într-un bloc înalt, fără curent. M-au rugat să vină să stea la mine”, spune el.

O problemă, explică Fedoruk, este că în zonele urbane dezvoltate mai recent, precum Bucha, orașele au construit sisteme de alimentare cu energie distribuite, mai rezistente la atacurile rusești.

„Sistemele energetice din orașe au fost construite în perioada sovietică, cu centrale mari de care depind întregi zone urbane”, spune el. O problemă secundară, adaugă Fedoruk, este că, fiind construite în era sovietică, Moscova știe exact unde se află.

„Am avut probleme cu energia pe tot parcursul războiului, dar în atacul masiv din 9 ianuarie, rușii știau că urma o perioadă de ger sever și au vrut să lovească centralele electrice”, spune el.

Transformarea iernii într-o armă împotriva populației de către Rusia – răspunsul Kievului fiind lovituri similare asupra infrastructurii energetice ruse – a făcut ca până și cele mai bine puse la punct pregătiri să se dovedească insuficiente.

Într-o clădire prefabricată, construită cu ajutorul guvernului polonez pentru a adăposti familii strămutate, încălzirea depinde de radiatoare electrice cu acumulare. Frigiderele, aragazele și plitele din bucătăria comună funcționează toate pe bază de electricitate. Pereții nu sunt suficient de groși pentru a proteja împotriva unei pierderi bruște de curent în frigul mușcător.

Este cald în timpul vizitei The Guardian, însă administratorul clădirii, Vitalina Tsisar, 31 de ani, ea însăși strămutată din Kramatorsk, descrie consecințele unui raid aerian rusesc care a întrerupt alimentarea cu energie pe 13 ianuarie.

„Era ora unu noaptea și a avut loc un atac în zonă. Electricitatea a fost oprită imediat. În două ore, aici era un frig de îngheț. Temperatura a coborât la 6°C”, spune Tsisar. „Generatorul are suficientă putere doar pentru a încălzi un radiator în sala comună. Așa că la 6:30 dimineața am încercat să-l pornim, dar era înghețat pentru că afară erau -20°C. Până la urmă am reușit să-l pornim la ora 9, dar doar pentru a încălzi o singură cameră”.

„Între timp, oamenii au venit să stea aici cu copiii lor; copiii purtau căciuli și paltoane. I-a speriat pe oameni și i-a făcut să cumpere panicat din supermarket. Vara e altceva, dar când e atât de frig afară simți cum îngheți”, mai spune ea.

În bucătărie, Tetiana Kharkivska îi servește fiului ei de șapte ani, Roman, o tocană. A fost speriat? „Nu mi-a fost frică”, spune el. „Dar mi-a fost foarte frig”.

În timp ce dronele și rachetele rusești continuă să atace infrastructura energetică, guvernul a avertizat vineri că mai are rezerve de energie pentru doar 20 de zile, iar oficialilor li s-a cerut să caute importuri suplimentare de electricitate.

„Este o încercare de a frânge oamenii”, a declarat Oleksandr Kharchenko, directorul Centrului de Cercetare a Industriei Energetice din Kiev, într-un interviu acordat săptămâna aceasta agenției France Presse, adăugând că Moscova vrea să transforme „un dezastru provocat de om într-o criză absolută”.

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a catalogat atacurile rusești continue asupra centralelor electrice și termice drept „crime împotriva umanității”.

Amploarea crizei i-a determinat pe cetățenii ucraineni să critice autoritățile municipale, iar în rândul elitei politice au apărut acuzații reciproce privind lipsa de pregătire pentru o situație care era așteptată de mult, pe măsură ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice.

Chiar în momentul în care Volodimir Zelenski a anunțat starea de urgență, el a acuzat administrația orașului Kiev, condusă de rivalul său politic Vitali Kliciko, că a permis ca capitala să înghețe sub bombardamentele rusești.

Într-un mesaj video de miercuri, președintele Ucrainei a declarat: „S-a făcut mult prea puțin în capitală”.

La Bucha, primarul a văzut deja orașul său trecând printr-o criză teribilă și este convins că poate supraviețui și acesteia din urmă.

„În urmă cu patru ani, Rusia spunea că va cuceri Kievul în trei zile și a eșuat”, spune Fedoruk. „Atunci și-au dat seama că războiul va continua mult timp și au început să ne epuizeze. Dar noi rezistăm. Încă ne apărăm”.