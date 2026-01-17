O comoară arheologică a fost descoperită pe șantierul Autostrăzii A8. Artefactul a fost găsit „într-o aşezare a dacilor liberi”

Descoperirea este o adevărată raritate arheologică pentru judeţul Neamţ. Foto: Vasile Diaconu/Facebook

Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu. Cercetătorul a spus că artefactul a fost găsit într-o „așezare a dacilor liberi” și este o raritate arheologică pentru judeţul Neamţ, relatează Agerpres.



Cercetătorul a precizat că această descoperire confirmă activităţile comerciale practicate de comunităţile de daci liberi din zona subcarpatică a judeţului Neamţ.



„Pe traseul Autostrăzii A8, în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, echipa de tineri arheologi a descoperit, într-o aşezare a dacilor liberi (sec. II-III p. HR.), un fragment dintr-o amforă care păstrează pe gâtul ei litera greceasca "Fi", pictată cu roşu.

Spre deosebire de cartuşele ştampilate care apar pe unele amfore şi care indică atelierele unde au fost produse, semnele pictate sau incizate pot indica iniţiale ale unor nume de persoane care aveau în posesie aceste recipiente pentru ulei de măsline şi vin”, a precizat dr. Vasile Diaconu.





Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ a subliniat că această descoperire este o adevărată raritate arheologică pentru judeţul Neamţ.

„Reafirm și cu acest prilej, chiar dacă am constatat că patrimoniul arheologic este aproape ignorat chiar de către cei care ar trebui să-l promoveze mai bine, că județul Neamț are o adevărată bogăție arheologică, care poate fi o adevărată carte de vizită pentru această zonă”, a mai spus Vasile Diaconu.