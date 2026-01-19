Tunelul subacvatic care va lega Europa de Africa prinde contur: Peste 27 de km vor fi străbătuți sub mare

Această inițiativă ambițioasă de 9 miliarde de euro își propune să reducă parcurgerea distanței dintre Europa și Africa. FOTO cu rol ilustrativ: Hepta

Spania și Marocul urmează să dezvăluie un proiect revoluționar de tunel subacvatic care promite să redefiniască conectivitatea internațională și să transforme călătoriile globale până în 2027, potrivit travelandtourworld.com.

Potrivit SECEGSA, tunelul ar putea deveni operațional, în mod realist, până în 2035, creând o legătură istorică pentru comerț, turism și schimburi culturale, care ar putea transforma economiile. Având acum fezabilitatea tehnică confirmată, proiectul intră într-o fază decisivă, urmând să fie rezolvate provocările logistice și financiare.

Această inițiativă ambițioasă de 9 miliarde de euro își propune să reducă parcurgerea distanței dintre Europa și Africa, creând un pasaj direct pe sub Strâmtoarea Gibraltar. Proiectul, care se va întinde pe 42 de kilometri, cu 27 de kilometri subacvatici, este conceput pentru a reduce semnificativ timpul de călătorie și a îmbunătăți schimburile economice și culturale dintre cele două continente.

Pe măsură ce planurile avansează, finalizarea tunelului va marca o piatră de hotar majoră în evoluția infrastructurii globale de transport, oferind o nouă rută atât pentru persoane, cât și pentru mărfuri, promovând în același timp legături mai strânse între Spania, Maroc și comunitatea internațională mai largă. Odată cu avântul proiectului și confirmarea fezabilității tehnice, proiectul este pregătit să remodeleze viitorul călătoriilor și conectivității internaționale.

În paralel, cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în prezent Norvegia, pentru a reduce timpul de călătorie între orașele mari.

Visul de a crea un tunel subacvatic direct care să conecteze Europa și Africa a făcut un pas semnificativ spre a deveni realitate. Proiectul avansează, cu evoluții inovatoare care îi marchează progresul. Concepută inițial în 1979, ideea de a conecta Spania și Marocul printr-un tunel a fost discutată îndelung, dar impulsul reînnoit al proiectului sugerează că acesta ar putea deveni în curând o realizare inginerească remarcabilă.

Acest proiect îndrăzneț a căpătat un nou impuls în 2021, când Regatul Unit și Marocul au inițiat discuții despre conectarea Gibraltarului cu Tanger printr-un tunel subacvatic. De atunci, s-au desfășurat mai multe etape de planificare, semnalând potențialul ca acest plan ambițios să se apropie de realizare. Cea mai recentă actualizare provine dintr-un studiu de fezabilitate realizat de Herrenknecht, o firmă germană de inginerie a tunelurilor, care a confirmat viabilitatea tehnică a tunelului. Firma spaniolă de consultanță Ineco este acum responsabilă de crearea proiectului pentru tunel, care se așteaptă să fie finalizat până în 2027. În acest moment, se așteaptă ca proiectul să solicite aprobarea oficială din partea guvernelor implicate.

Porțiunea subacvatică va avea o lungime de 27 km

Întindendu-se pe o lungime impresionantă de 42 de kilometri, tunelul va acoperi o mare porțiune subacvatică a traseului. Din distanța totală, 27 de kilometri vor fi subacvatici, atingând o adâncime maximă de 420 de metri sub Strâmtoarea Gibraltar. Această adâncime este mult mai mare decât cei 74 de metri ai Tunelului Canalului Mânecii și evidențiază amploarea și complexitatea sarcinii inginerești care urmează. Tunelul propus va rivaliza cu alte conexiuni subacvatice majore, cum ar fi Tunelul Canalului Mânecii, care leagă Anglia și Franța, precum și Podul Oresund, o structură lungă de 16 kilometri între Danemarca și Suedia.

Deși ideea de a conecta cele două continente cu un tunel a captivat imaginația multora, dificultățile tehnice sunt substanțiale. După cum a subliniat GeoGlobeTales, un cunoscut influencer TikTok, adâncimea strâmtorii - peste 900 de metri în unele secțiuni - combinată cu curenții subacvatici puternici, reprezintă un obstacol semnificativ. Aceste condiții de mediu fac aproape imposibilă o legătură între cele două continente, deoarece menținerea stabilității în astfel de condiții ar fi incredibil de dificilă.

O altă considerație semnificativă pentru acest proiect este traficul maritim aglomerat din regiune. Strâmtoarea Gibraltar servește drept pasaj cheie pentru transportul maritim, conectând Marea Mediterană la Oceanul Atlantic. Acest trafic intens face esențial ca tunelul sau orice pod propus să nu interfereze cu rutele maritime globale pe această cale navigabilă vitală. Va fi necesară o planificare și o proiectare atentă pentru a se asigura că tunelul poate găzdui ambele sisteme de transport fără a perturba fluxul de mărfuri.

Pe lângă provocările tehnice și logistice, activitatea seismică din regiune adaugă un alt nivel de risc proiectului. Zona mediteraneană este cunoscută pentru evenimente seismice ocazionale, iar orice proiect de construcție din zonă trebuie să țină cont de posibilitatea producerii de cutremure sau alte perturbări naturale. Această considerație este esențială pentru asigurarea siguranței și durabilității pe termen lung a tunelului, în special având în vedere amploarea și costul proiectului.

În ciuda acestor provocări semnificative, impactul potențial al tunelului asupra transportului dintre Europa și Africa ar fi uriaș. Dacă va avea succes, proiectul ar putea reduce dramatic timpul de călătorie.