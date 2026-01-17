Cât pământ are cel mai mare proprietar privat de terenuri din America

Proprietarul echipei Los Angeles Rams, Stan Kroenke, a devenit cel mai mare proprietar privat de teren din America. FOTO: Profimedia Images

Proprietarul echipei Los Angeles Rams, Stan Kroenke, a devenit cel mai mare proprietar privat de teren din America, după ce a cumpărat în decembrie aproape 4.047 de kilometri pătrați de teren (ferme, păduri, teren agricol) în New Mexico, scrie CNBC care citează The Land Report.

Și alte nume cunoscute, precum Bill Gates, Jeff Bezos și Ted Turner, apar în clasamentul anual al celor mai mari proprietari privați de teren.

Antreprenorii miliardari câștigă tot mai mult teren, pe măsură ce investițiile în terenuri agricole devin tot mai populare, iar tot mai mulți moștenitori aleg să vândă proprietăți păstrate în familie de generații.

Stanley Kroenke deține cel mai valoros „imperiu” sportiv din lume, care include și echipa NFL Los Angeles Rams. Acum, magnatul din sport este și cel mai mare proprietar privat de teren din SUA, potrivit noului raport publicat de The Land Report.

Cu un total de aproximativ 10.927 kilometri pătrați, proprietățile lui Kroenke sunt mai întinse decât Parcul Național Yellowstone, echivalentul a circa 2 milioane de terenuri de fotbal american.

Kroenke a cumpărat în decembrie aproape 4.047 kilometri pătrați de terenuri în New Mexico de la familia care deține conglomeratul industrial Teledyne, arată The Land Report. Potrivit publicației, tranzacția cu Singleton Ranches este cea mai mare achiziție de teren din SUA din ultimul deceniu. Henry Singleton, fondatorul Teledyne, a cumpărat ferma care îi poartă numele în anii 1980, iar acesta a crescut până a devenit una dintre cele mai mari afaceri de creștere a vitelor și cailor din țară.

Achiziția l-a urcat pe Kroenke de pe locul patru direct pe primul loc în clasamentul anual The Land Report al celor 100 de cei mai mari proprietari privați de teren din SUA, depășind familia Emmerson (din industria lemnului), precum și miliardarii din media John Malone și Ted Turner.

Totuși, cei mai mulți dintre primii 100 de proprietari nu sunt „vedete” ca Kroenke. Familia Emmerson, care ocupă locul al doilea, deține circa 9.874 kilometri pătrați prin compania de produse forestiere Sierra Pacific Industries.

Familia Singleton, care a vândut fermele din New Mexico către Kroenke, apare în continuare în listă, pe locul 98, cu aproximativ 692 kilometri pătrați.

Însă investițiile în terenuri agricole din SUA au devenit tot mai atractive pentru cei foarte bogați, ca o plasă de siguranță împotriva inflației și a oscilațiilor de pe bursă. Între 2019 și 2024, valoarea terenurilor agricole a crescut cu o medie anuală de 5,8% (sau 2% după inflație), potrivit Departamentului Agriculturii din SUA.

Antreprenori miliardari, de la Bill Gates la Philip Anschutz, cumpără tot mai des suprafețe mari pentru agricultură, ferme și exploatări forestiere. Gates ocupă locul 44 în lista The Land Report, cu aproximativ 1.113 kilometri pătrați, dar rămâne cel mai mare proprietar privat de teren agricol din SUA. Deținute prin grupul său de investiții, Cascade Investment, terenurile lui Gates produc soia, porumb, bumbac, orez și chiar cartofi folosiți pentru cartofii prăjiți de la McDonald’s.

Și miliardarul Thomas Peterffy (brokeraj online), și fondatorul Amazon Jeff Bezos sunt incluși în clasament, cu aproximativ 2.618 kilometri pătrați, respectiv 1.870 kilometri pătrați.

Kroenke și-a crescut relativ repede portofoliul de terenuri cumpărând ferme uriașe, păstrate în familie zeci de ani sau chiar generații.