Război în Ucraina. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși de ruși în timp ce stăteau la coadă la pâine, în Cernihiv

În această dimineață, cel puțin 10 ucraineni au fost uciși de ruși, în timp ce stăteau la coadă pentru a cumpăra pâine.

”La Cernihiv, într-unul dintre microdistrictele rezidențiale, în jurul orei 10:00, rușii au tras în oamenii care stăteau la coadă la pâine. Cel puțin 10 persoane au murit”, a anunțat Cernihiv Operational pe Telegram.

Imaginile devastatoare au apărut la scurt timp și pe Twitter.

Cruelty has no limits. In Chernihiv Russians killed more than ten people who were standing in line to buy bread #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/SBqdABIMuf