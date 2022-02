Peste 100.000 de pești morți, aruncați în Oceanul Atlantic. Autoritățile franceze au demarat o anchetă

Un covor plutitor de merlan albastru acoperă apa pe mii de metri pătrați. Traulerul FV Margiris, deținut de flota olandeză, dar care navighează sub pavilionul Lituanie, este doua cea mai mare navă de pescuit din lume, a aruncat peste 100.000 de pești morți în Oceanul Atlantic, în largul Franței.

Ministrul maritim al Franței, Annick Girardin, a calificat imaginile cu peștii morți ”șocante” și a cerut autorității naționale de supraveghere a pescuitului să lanseze o investigație.

A video from the Sea Shepherd NGO shows tens of thousands of dead fish floating on the surface of the Atlantic Ocean, 300 kilometers from the French city of La Rochelle in the Bay of Biscay.



