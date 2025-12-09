11 tineri, inclusiv cinci minori, au fost arestaţi pentru răpiri şi acte de tortură într-un garaj la Roma

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta.

Poliția din Roma a arestat, marți, un grup de 11 tineri, dintre care cinci minori, acuzați de răpirea și torturarea mai multor persoane într-un garaj din capitala italiană, transmit ANSA și EFE. Ancheta îi descrie pe suspecți ca fiind implicați în acte repetate de cruzime extremă, inclusiv opărirea victimelor cu apă fiartă, relatează Agerpres.

Cei șase adulți au fost plasați în detenție provizorie, în timp ce doi minori au ajuns într-un centru de delincvență juvenilă, iar alți trei într-un cămin de plasament. Toți sunt cetățeni italieni, rezidenți în Roma.

Procurorii îi acuză de tortură, răpire, tentativă de extorcare, răpire în scop de extorcare, deținere ilegală de explozivi și distrugere cu circumstanțe agravante.

„Unii dintre ei, motivaţi de datorii pentru droguri şi de gelozie, sunt suspectaţi că au răpit victimele de la domicilii şi le-au dus într-un garaj din cartierul Massimina din Roma, unde le-au sechestrat timp de mai multe ore”, au explicat carabinierii într-un comunicat.

Reconstituirea faptelor arată un scenariu de violență continuă: victimele erau legate de scaune, legate la ochi și supuse unor bătăi brutale cu pumnii, cu bare metalice sau cu alte obiecte contondente. În anumite cazuri, agresorii ar fi turnat apă clocotită peste ele, provocând arsuri grave.

Ancheta a pornit de la o arestare pentru posesie de droguri, în martie 2025. În urma acesteia, anchetatorii au reușit să strângă dovezi privind două episoade distincte de tortură, agresiune și răpire în scop de extorcare, comise în luna ianuarie.