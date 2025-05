50 de răniți după 30 de secunde de haos. Martor la tragedia din Liverpool: "Un bărbat a fost aruncat 6 metri. Copiii plângeau"

Un bărbat a fost arestat pentru tragedia de luni seară, când o mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea victoria lui Liverpool. FOTO Hepta

Un bărbat a fost arestat pentru tragedia de luni seară, când o mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea victoria lui Liverpool. Martorii au descris scenele de groază și au povestit că totul a durat între 20 și 30 de secunde, scrie The Guardian. 27 de oameni au fost duși la spital, printre cei răniți fiind un copil în stare gravă.

Bărbatul arestat este un britanic în vârstă de 53 de ani, el fiind suspectat că era la voalnul mașinii care a intrat în mulțime.

Într-o conferință de presă susținută luni seară, medicii de la serviciul de ambulanță North West au confirmat că 27 de persoane au fost transportate la spital; două dintre acestea, printre care și un copil, au suferit răni grave. În plus, 20 de pacienți au primit îngrijiri la fața locului, în apropiere de Water Street. În total, patru copii au fost răniți.

Adjunctul șefului Poliției din Merseyside, Jenny Sims, a declarat că incidentul nu este tratat ca un act terorist și că nu sunt alți suspecți căutați în legătură cu evenimentul.

Les Winsper, în vârstă de 55 de ani, martor la incident, a povestit: „Oamenii au început să lovească geamurile mașinii. Apoi le-au spart, iar el a intrat în panică și a apăsat pedala. A lovit pe cineva, iar acea persoană a fost aruncată în aer. Apoi mașina a trecut prin mulțime. Nu am mai văzut așa ceva.”

El a adăugat că prima victimă a fost proiectată „aproximativ șase metri” în aer după impact. Prietenul său, Craig Steward, de 52 de ani, a descris scena drept „haotică”, cu „oameni care plângeau, copii speriați, tremurând de spaimă”. „Din punctul meu de vedere, cred că a lovit pe cineva din neatenție și apoi a apăsat accelerația. A fost cel mai grav lucru pe care l-am văzut în viața mea, așa ceva vezi doar la televizor. De aceea copiii plâng, pentru că au asistat la tot. Sunt traumatizat.”

Bărbații au spus că întreaga scenă a durat între 20 și 30 de secunde.

Sonny Singh, în vârstă de 40 de ani, a povestit că a văzut un adolescent rănit și zeci de oameni fugind în jur „plângând și furioși” la scurt timp după impact. „Oamenii alergau și țipau... Am văzut un băiat, probabil de vreo 15 ani, ținându-se de picior și sângerând. Era o mulțime de oameni acolo”, a spus el. Singh, care este din Leicester, sărbătorea alături de cei doi fii ai săi, în vârstă de 9 și 13 ani.

Matt Cole, reporter BBC, care participase la paradă împreună cu familia, a fost, de asemenea, martor la incident. El a declarat pentru BBC News: „Am auzit țipete în fața noastră și, dintr-o dată, o mașină albastru închis a intrat în mulțime. Nu s-a oprit. Am apucat-o pe fiica mea, care era cu mine, și am sărit de pe traseu.” „Mașina a trecut la doar câțiva centimetri de mine și de familia mea. Ne-am întors apoi să vedem ce se întâmplă în spatele nostru, dar am fugit imediat. Era urmărită de un grup de bărbați care încercau să lovească lateral și să arunce cu obiecte în ea. Luneta era complet spartă, dar șoferul nu părea să vrea să se oprească.”

Premierul Keir Starmer a afirmat: „Scenele din Liverpool sunt îngrozitoare – gândurile mele sunt alături de toți cei răniți sau afectați. Mulțumesc poliției și serviciilor de urgență pentru intervenția rapidă și continuă după acest incident șocant. Sunt la curent cu evoluția situației și solicit public să acordăm poliției spațiul necesar pentru anchetă.”

Într-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Liverpool FC a transmis: „Ținem legătura cu poliția din Merseyside privind incidentul de pe Water Street, petrecut spre sfârșitul paradei trofeului din această seară.”