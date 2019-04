A așteptat să împlinească 18 ani pentru a o cere de soție pe mama celui mai bun prieten, în vârstă de 39 de ani. „Nu cred că poți pune o limită de vârstă când e vorba de dragoste”

foto- Pexels

Un tânăr din Kentucky, SUA, a așteptat să împlinească 18 ani pentru a o cere în căsătorie pe mama celui mai bun prieten al său, o femeie în vârstă de 39 de ani.

Cu toate că diferența de vârstă dintre Chase Gabbard și mama prietenului său este de 21 de ani, nimeni din anturajul lor nu are vreo problemă cu acest lucru și îi susțin în totalitate.

Se pare că Chase chiar iese la întâlniri duble cu prietenul său cel mai bun și mama acestuia.

Tânărul a întâlnit-o pe Jaimee Brown, mama prietenului său, atunci când avea doar 11 ani. După un an au început să meargă la alergat împreună și cu timpul au construit și o relație de dragoste.

„Nu am avut vreo idee despre sentimentele lui Chase sau despre ale mele înainte să mă sărute. Am fost într-un șoc total, dar din acel moment am devenit nedespărțiți. Am trei copii, așa că primul lucru a fost să mă asigur că ei sunt ok cu asta, ei fiind prioritatea mea numărul 1”, a spus femeia, potrivit DailyMail.

„Nu cred că poți pune o limită de vârstă când e vorba de dragoste. Acum trebuie să aștept să se pronunțe divorțul meu, dar deja ne-am făcut planuri pentru frumoasa noastră nuntă”, a mai spus ea.