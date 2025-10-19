A murit Sam Rivers, basistul celor de la Limp Bizkit, la vârsta de 48 de ani. Trupa a transmis că era "sufletul din sunet"

Sursa foto: Profimedia

Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane de rock metal Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Ceilalți membri ai trupei l-au descris pe Rivers ca fiind nu „doar basistul nostru”, ci „sufletul din sunet”. Cauza morţii n-a fost încă dezvăluită, conform BBC.

„Încă de la prima notă pe care am cântat-o ​​împreună, Sam a adus o lumină și un ritm care nu puteau fi niciodată înlocuite. Talentul său a fost natural, prezența sa de neuitat, inima sa enormă”, au scris membrii trupei.

Suferea de o boală hepatică

"Suntem în stare de șoc”, a scris DJ Lethal, pe numele său real Leor Dimant, în anunțul de pe Instagram. De asemenea, el le-a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei lui Rivers.

Pe lângă talentul său muzical - Rivers a primit premiul Gibson pentru cel mai bun basist în 2000 - trupa i-a susținut și activitatea caritabilă în omagiul adus lui.

„Vei trăi prin muzica ta și prin viețile pe care le-ai ajutat să salvezi cu muzica, activitatea caritabilă și prieteniile tale”, a scris DJ Lethal.

Rivers a părăsit Limp Bizkit în 2015 pentru mai mulți ani din cauza unei boli hepatice cauzate de „consum excesiv de alcool”, i-a spus el autorului Jon Wiederhorn pentru cartea „Raising Hell”.

„M-am lăsat de băut și am făcut tot ce mi-au spus medicii”, a spus el, citat de Loudwire. „Am primit tratament pentru alcool și am primit un transplant de ficat, ceea ce a fost perfect.”

Limp Bizkit, formată din Fred Durst, John Otto, DJ Lethal și Rivers, s-a format în 1994. Cu stilul său hip-hop rock și versurile încărcate de înjurături, a fost un sunet definitoriu al sfârșitului anilor '90 și este recunoscută pentru contribuția la aducerea muzicii heavy în mainstream.

Albumele lor de succes includ Significant Other, Chocolate Starfish și Hot Dog Flavored Water, în timp ce au avut succes și cu single-uri precum Take a Look Around și hitul numărul unu Rollin' (Air Raid Vehicle).

„Am împărtășit atât de multe momente - unele sălbatice, unele liniștite, unele frumoase - și fiecare dintre ele a însemnat mai mult pentru că Sam a fost acolo”, a spus trupa.