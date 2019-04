A vrut să închirieze o cameră de hotel. Un detaliu i-a stârnit frica și curiozitatea. Imaginea a devenit virală (FOTO)

O tânără a vrut să închirieze o cameră în estul Londrei, însă, un detaliu a surprins-o, încât a făcut imaginile virale.



Un dulap care pare să aibă roți în partea de jos, este așezat în fața ușii camerei (dacă există una), la prețul de 572 de lire. Cu presupunerea că, dacă chiriașul vrea să intre și să iasă din cameră, atunci ar trebuit să mute dulapul, scrie Daily Mail.

Tânăra a împărtășit anunțul cu precizarea: "Uitați-vă la aceste imagini și spuneți-mi că fereastra nu este este singura modalitate de a intra sau ieși din această încăpere”.

Please look at these pictures and tell me the window ~~OR THE WARDROBE~~ isn't the only way to get in or out of this room #renting #london pic.twitter.com/bUm8Mt95fn