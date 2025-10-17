Accident grav în Serbia. Trei morţi şi zeci de răniţi după ce un autobuz care transporta muncitori s-a răsturnat în nord-vestul ţării

Dintre cele 61 de victime aduse la spital, 39 au fost internate. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Tragedie pe un drum din Serbia. Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul ţării, au anunţat autorităţile locale citate de AFP, conform Agerpres.

Accidentul a avut loc pe un drum care leagă oraşul Sremska Mitrovica de satul Jarak, la 70 km vest de capitala Belgrad.

"Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute şi s-a răsturnat", a indicat Ministerul de Interne într-un comunicat, adăugând că şoferul autobuzului a fost arestat.

"Dintre cei 61 de pacienţi aduşi la spital, 39 au fost internaţi", a declarat pentru televiziunea naţională RTS directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, adăugând că mulţi dintre ei sunt în stare gravă.

Autobuzul cu etaj transporta angajaţi ai unei fabrici de spumă cu memorie deţinută de HealthCare, o filială a unei companii chineze, potrivit Ministerului de Interne.