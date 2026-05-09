Accident mortal pe un aeroport din SUA: Un avion a lovit în decolare o persoană pe pistă

Un individ care depăşise perimetrul de securitate al aeroportului internaţional din Denver (SUA) a decedat după ce a fost lovit de un avion ce se pregătea de decolare, a anunţat sâmbătă administraţia aeroportului, informează AFP, citată de Agerpres.

''Pietonul a trecut gardul de securitate şi a fost percutat două minute mai târziu în timp ce traversa pista. Individul a decedat, nu este vorba despre un angajat al aeroportului şi identitatea sa încă nu a fost stabilită'', a declarat conducerea aeroportului din Denver într-un comunicat.

Accidentul a implicat un avion al companiei aeriene Frontier şi s-a produs vineri în jurul orei locale 23:19 (05:19 GMT).

Printre pasagerii zborului în cauză, ''12 persoane au suferit răni uşoare şi cinci dintre ele au fost transportate la spitale locale'', se menţionează în comunicatul citat.

Potrivit unei declaraţii a companiei Frontier, difuzată presei, printre care postul de televiziune CNN, ''în cabină a fost semnalat fum şi piloţii au întrerupt decolarea''.

Ulterior, ca măsură de precauţie, pasagerii au fost evacuaţi în deplină siguranţă cu ajutorul toboganelor pneumatice.

În avion, un model Airbus A321, se aflau 224 de pasageri şi şapte membri ai echipajului.