Actrița americană Jane Fonda a fost arestată în timpul unui protest - VIDEO

Actrița americană Jane Fonda a fost arestată în timp ce participa la un protest împotriva schimbărilor climatice de la Washington.

Actrița a fost filmată fiind escortată de polițiști, scrie BBC.

Jane Fonda a avertizat că se va implica intens în proteste. Ea a promis să protesteze în fiecare vineri până în ianuarie pentru a fi luate măsuri privind amploarea schimbărilor climatice.

Ms @Janefonda taken into custody by @visitthecapitol police for taking a stand on the #ClimateCrisis #civildisobedience #FireDrillFriday pic.twitter.com/acWoVw2UpY