Airbus a găsit fisuri în aripile avioanelor. 16 aparate A380 sunt inspectate

<1 minut de citit Publicat la 10:04 24 Iun 2026 Modificat la 10:21 24 Iun 2026

Dintre cele 16 aeronave inspectate, 15 aparțin companiei Emirates, iar una este operată de Qantas. Sursa colaj foto: Getty Images

Airbus a anunţat marţi că va inspecta 16 avioane A380, din care cinci imediat, după ce au fost găsit fisuri într-o componentă cheie a aripii aeronavelor folosite de companiile Emirates şi Qantas, transmite AFP, conform Agerpres.

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a cerut inspecţii urgente în urma cărora operatorii aerieni să verifice structura lonjeronului aripii la avioanele afectate, după ce inspectori au descoperit fisuri în timpul verificărilor obişnuite.

Fisurile au apărut la nervurile structurale din aripă şi poartă cea mai mare parte a sarcinii aerodinamice în timpul zborului.

Din cele 16 avioane car sunt inspectate, 15 sunt operate de Emirates şi unul de Qantas. Cele cinci aeronave care vor fi inspectate imediat sunt de la Emirates, iar operaţiunea va avea loc miercuri.

Printre companiile care utilizează A380 se află Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA şi Asiana Airlines.

Emirates operează cea mai mare flotă din lume de A380, fiind operaţionale mai mult de jumătate din toate aeronavele din această gamă.

Fisuri la avioane care "ar putea reduce integritatea structurală a aripii" au fost găsite în timpul inspecţiilor cerute de EASA într-o directivă emisă în decembrie 2025, a anunţat grupul aeronautic european.