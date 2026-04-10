Alegeri sub presiune la Budapesta: europarlamentarii acuză manipulare rusă, intimidare și cumpărare de voturi

Comisia Europeană este presată să investigheze dacă alegerile din Ungaria sunt subminate prin manipulare rusă, intimidarea jurnaliștilor și coerciția exercitată asupra alegătorilor de către partidul aflat la guvernare, scrie The Guardian.

Cu trei zile înainte de alegerile parlamentare decisive care amenință puterea deținută de premierul Viktor Orban de 16 ani, un grup de europarlamentari i-au scris președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarului responsabil cu statul de drept, Michael McGrath, cerând măsuri.

Grupul, format din reprezentanți ai mai multor partide, solicită o evaluare urgentă „înainte și imediat după” ziua votului, pentru a stabili dacă condițiile unei competiții libere și corecte sunt afectate de dezinformare, manipulare externă, utilizarea abuzivă a resurselor statului, intimidarea jurnaliștilor și imixtiuni ilegale vizând actorii din opoziție.

Apelul a venit în contextul în care Comisia Europeană a cerut Budapestei explicații urgente în legătură cu o înregistrare scursă în presă, care părea să arate un nou caz în care ministrul ungar de Externe l-a ajutat în mod discret pe omologul său rus.

În scrisoare, europarlamentarii au citat un raport al publicației independente VSquare, potrivit căruia Kremlinul a trimis o echipă pentru a manipula alegerile din Ungaria. Operațiunea ar fi coordonată de Serghei Kirienko, primul adjunct al șefului de cabinet al președintelui rus Vladimir Putin. Kirienko ar fi orchestrat o campanie similară în Republica Moldova, unde o operațiune masivă de cumpărare de voturi și ferme de troli ar fi vizat-o pe președinta pro-europeană Maia Sandu.

Jurnalistul care a scris raportul, Szabolcs Panyi, a fost ulterior acuzat de autoritățile ungare de spionaj în favoarea Ucrainei și a fost „vizat într-o campanie de intimidare de stat de o severitate fără precedent”, au scris europarlamentarii.

Grupul și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de „acuzații credibile” privind tentative neautorizate de accesare a sistemelor informatice ale partidului de opoziție, inclusiv de către forțele de securitate ale statului.

Au semnalat rapoarte bine documentate despre cumpărarea de voturi și acte de intimidare din partea partidului de guvernământ Fidesz, avertizând asupra unui risc serios de coerciție a alegătorilor.

„Uniunea nu poate apăra în mod credibil democrația în exterior atâta timp cât nu reacționează când integritatea alegerilor din interiorul Uniunii este supusă unor presiuni atât de grave”, au transmis aceștia.

Scrisoarea a fost trimisă în contextul în care Comisia a cerut Ungariei explicații urgente, după ce o nouă convorbire telefonică scursă în presă între ministrul de Externe Peter Szijjarto și omologul său rus, Serghei Lavrov, a reaprins îngrijorările legate de relația Budapestei cu Kremlinul.

În înregistrările obținute de un consorțiu de jurnaliști de investigație, Szijjarto părea să se ofere să îi trimită lui Lavrov un document privind aderarea Ucrainei la UE.

„Ți-l trimit. Nu e nicio problemă”, ar fi spus Szijjarto, după ce Lavrov a menționat că Moscova încearcă să obțină un document despre rolul limbilor minoritare în negocierile de aderare a Ucrainei la UE.

Ca reacție, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că este vorba despre „o trădare a solidarității” necesare între statele membre ale UE. Premierul polonez Donald Tusk a spus că înregistrarea este „cu adevărat de-a dreptul șocantă”.

Joi, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, Paula Pinho, a declarat că înregistrarea ridică „posibilitatea alarmantă ca un stat membru să se coordoneze cu Rusia, acționând astfel în mod activ împotriva securității și intereselor UE”.

Le-a spus jurnaliștilor că „guvernul statului membru în cauză trebuie să ofere explicații în regim de urgență” și că președinta von der Leyen va ridica problema la nivelul liderilor europeni.

Într-o declarație anterioară, Tineke Strik, europarlamentara olandeză din Grupul Verzilor, care coordonează activitatea Parlamentului European pe tema standardelor democratice din Ungaria, a spus că CE a fost „prea ezitantă” în relația cu Budapesta. Comisia, a adăugat ea, „se teme foarte tare” să nu fie acuzată de amestec în alegerile din Ungaria.

Strik a spus că Orban „oricum folosește UE în atacurile sale” – o referire la campania de panouri publicitare a guvernului, care îi vizează pe liderii europeni, inclusiv pe von der Leyen, precum și la retorica anti-UE neîncetată a lui Orban și a miniștrilor săi.

Comisia, a spus Strik, ar putea fi mai vocală în apărarea intereselor cetățenilor ungari. „Până acum, nu fac asta. Le înțeleg argumentele, dar raționează prea mult pe baza unui proces democratic normal. Și asta e punctul pe care li-l subliniez: nu ne aflăm într-o situație normală”.