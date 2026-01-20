Aleksandr Lukaşenko, unul dintre principalii aliaţi ai lui Putin, se alătură "Consiliului Păcii" al lui Donald Trump

Aleksandr Lukaşenko se alătură "Consiliului Păcii" al lui Donald Trump. FOTO: Hepta

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat marţi un acord pentru a se alătura "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, cel mai recent pas în apropierea sa de Washington, după ani de izolare internaţională, notează Agerpres.

Pe un canal prezidenţial pe platforma Telegram a fost publicat un videoclip cu Lukaşenko semnând documentul; şeful statului este citat spunând că speră să contribuie la pacea din Ucraina.

Lukashenko has signed a document on Belarus’s accession to the “Board of Peace.” pic.twitter.com/LaxC6790to — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Lukaşenko se reapropie de SUA

Lukaşenko, la putere din 1994, a fost mult timp evitat de Occident din cauza prestaţiei regimului său în ceea ce priveşte drepturile omului şi a sprijinului acordat preşedintelui rus Vladimir Putin în războiul din Ucraina. Anul trecut însă Trump a început să relaxeze sancţiunile impuse Belarus în schimbul eliberării de deţinuţi politici şi l-a numit pe Lukaşenko un lider "foarte respectat" - descriere care nu este în concordanţă cu opinia opoziţiei belaruse în exil, care îl vede ca pe un dictator.

Trump a propus iniţial înfiinţarea consiliului sus-numit când şi-a anunţat planul de a pune capăt războiului din Gaza, în septembrie anul trecut. Invitaţia trimisă liderilor mondiali săptămâna trecută stipulează însă un rol amplu al acestui organism în încetarea conflictelor la nivel global.

Un proiect de cartă trimis de administraţia SUA către aproximativ 60 de ţări solicită o contribuţie de 1 miliard de dolari în numerar, dacă vor ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani, potrivit documentului consultat de Reuters.