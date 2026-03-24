Alertă aeriană în aproape toată Ucraina, rușii au atacat masiv, explozii în Kiev. Polonia a ridicat avioane de luptă la graniță

Publicat la 07:52 24 Mar 2026 Modificat la 07:52 24 Mar 2026

Alerte aeriene au fost lansate marţi pe întreg teritoriul ucrainean, după ce rușii au lansat un nou val de atacuri, au declarat autoritățile regionale, scrie Kyiv Independent. Au fost rapoarte că drone au atacat și în vestul Ucrainei, așa că Forțele Aeriene Poloneze au trimis avioane de vânătoare poloneze și aliate pentru a proteja spațiul aerian polonez.

Preşedintele Volodimir Zelenski avertizase luni seară cu privire la posibilitatea unei "lovituri masive" în cursul nopţii.



"Vă rugăm să acordaţi atenţie alertelor aeriene" marţi, i-a îndemnat preşedintele ucrainean pe concetăţenii săi, "conform serviciilor noastre de informaţii, ruşii ar putea pregăti un atac masiv".



Raidurile ruseşti au făcut deja trei morţi la Poltava şi Zaporojie, în centrul şi sudul Ucrainei, conform autorităţilor din aceste două regiuni.



În cursul nopții, s-au auzit mai multe explozii în Kiev, capitala fiind ținta unui atac cu drone.

La Poltava (centru), şeful administraţiei regionale, Vitali Dyakivnych, a făcut anunțat pe Telegram că cel puţin două persoane au fost ucise şi 11 rănite într-un atac iniţial, care a provocat incendii şi pagube în mai multe clădiri rezidenţiale şi la un hotel.



În Zaporojie (sud), şeful administraţiei regionale, Ivan Fedorov, a anunţat pe Telegram un "atac masiv combinat cu rachete şi drone" ruseşti. "Din păcate, o persoană a fost ucisă şi alte trei au fost rănite", a scris el.