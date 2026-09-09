Alertă de explozibil la graniţa Germaniei cu Elveţia. Trecerea graniţei, închisă, iar circulaţia pe două autostrăzi, oprită complet

Alertă de explozibil la graniţa Germaniei cu Elveţia. Punctul de frontieră Rheinfelden, închis. Sursa foto: Profimedia Images

Este alertă de explozibil la granița Germaniei cu Elveţia, miercuri după-amiaza. Totul s-a întâmplat după ce câinii de detectare a explozibililor din cadrul vamei elvețiene au dat de două ori alerta în timpul unui control de rutină al unei mașini germane, relatează publicaţia Bild. Pentru a elimina orice risc, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri ale autostrăzilor A861, în Germania, și A3, în Elveția. În plus, punctul de frontieră Rheinfelden a fost închis.

Conform sursei citate, mașina suspectă ar fi fost controlată cu puțin înainte de ora 13:00, la intrarea în Elveția, venind din Germania. Autoritățile elvețiene au constatat că proprietarul înregistrat al vehiculului cu numere de înmatriculare germane era suspectat de comiterea unei infracțiuni.

Această informație fusese comunicată de poliția landului Baden-Württemberg și introdusă în sistemul transfrontalier de raportare și căutare utilizat de statele din spațiul Schengen.

Ulterior, vehiculul a fost supus unei percheziții în care au fost utilizați câini specializați în detectarea explozivilor. În ambele situații, câinii au semnalat prezența explozivilor.

Jurnaliştii de la Bild au mai scris că experți germani în dezamorsarea bombelor se îndreptau spre locul incidentului. Poliția Federală Germană oferă asistență cu o echipă de dezamorsare a bombelor din Germania.

Momentan, este neclar dacă se află o bombă pregătită pentru detonare sau explozibili în autoturismul suspect. De asemenea, nu se știa dacă în mașină erau transportați "doar" explozibili. Se aștepta mai întâi sosirea experților în explozibili din Germania, s-a precizat în continuare.

Ca măsură de precauție, ambele sensuri de circulație ale autostrăzii A861 în Germania și ale autostrăzii A3 în Elveția au fost închise. Conform informațiilor Bild, restricțiile de circulație ar urma să dureze până la începutul serii.